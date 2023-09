A- A+

Sabores Aprenda a fazer mini pães de queijo saudáveis com batata doce, ricota e linhaça A versão fit é opção para preparar a receita mineira que conquistou paladares e hoje é apreciada de Norte a Sul do Brasil sem sair da dieta

Difícil pensar em um tomar um cafezinho sem lembrar e desejar aquele pão de queijo quentinho, não é mesmo? A receita mineira conquistou paladares e hoje é apreciada de Norte a Sul do Brasil.



Para aqueles que amam mas não querem sair da dieta, uma ótima pedida é preparar mini pães de queijo fit feitos com batata doce, ricota e linhaça dourada, uma receita classica servida do Borsoi Café (@borsoicafe).



A fotógrafa e empreendedora Paloma Amorim (@palomamorimc) gentilmente abriu as portas do seu estabelecimento para nos ensinar o passo a passo dessa receita deliciosa e saudável. Tome nota!

Mini pães de queijo fit

(Por Borsoi Café)

Ingredientes:

500g de batata doce cozida

150g de polvilho azedo

150g de polvilho doce

2 ovos

150 ml de leite integral

50g de manteiga

500g de queijo ricota

250g de queijo parmesão

100g de linhaça dourada

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque a batata doce cozida, o polvilho doce e azedo e os ovos e misture tudo usando uma batedeira ou com as mãos e uma espátula para tirar o polvilho das bordas e misturar tudo por igual. Aqueça o leite com a manteiga para derretê-la e misture. Acrescente o leite e a manteiga na massa e siga misturando. Por fim, acrescente os queijos e a linhaça e misture tudo com as mãos até a massa ficar homogênea. Faça bolinhas de 30g e organize em uma assadeira. Guarde no freezer os pães que não forem assados. Asse os pães de queijo em um forno preaquecido a 180ºC, por 20 minutos e é só servir!

Rendimento: aproximadamente 70 pães.

