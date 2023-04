Aprenda a fazer o pãozinho da moda: roll de chocolate. Confira a receita

A- A+

Uma das receitas mais populares da atuais cafeterias do Brasil, o roll recheado com canela ou chocolate, é a nossa dica de deixar a semana mais gostosa.



Quem ensina a receita é a equipe de culinária da rede brasileira de self-services Divino Fogão, que dá o passo a passo do pãozinho no sabor de chocolate com banana e canela. Depois, é só preparar um café quentinho e arrasar no lanche da tarde ou café da manhã do domingo.



RECEITA

Roll de chocolate com banana e canela

Ingredientes:

1 xícara de leite

250 gramas de manteiga

3 e ½ xícaras de farinha de trigo

2 sachês de fermento biológico

½ xícara de cacau em pó

2 ovos

½ xícara de açúcar

½ xícara de água morna

1 pitada de sal

4 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de canela em pó

10 bananas nanicas cortadas em rodelas

Preparo:

Em uma panela, leve o leite ao fogo até atingir fervura. Em seguida, coloque a manteiga no leite, até que ela derreta e desligue o fogo. Em uma bacia, adicione o fermento biológico e o açúcar, o leite com manteiga e a água. Deixe espumar. Coloque a farinha de trigo, o cacau, o ovo e o sal

Mexa e, se necessário, adicione mais farinha até soltar da mão. Coloque para fermentar até crescer

Em uma superfície lisa, espalhe um pouco de farinha e estique a massa, mas não muito fina para não rasgar e divida a massa em 3 partes

Espalhe a manteiga com açúcar e canela por toda massa e coloque as rodelas de banana para cobrir a manteiga que já está espalhada

Enrole as massas uma dentro da outra, como um rocambole. Coloque na forma de cupcake ou em forminhas em alumínio individual

Leve ao forno por 30 minutos a 160º C

