Aprenda a fazer sanduíche de arepa, receita à base de farinha de milho; veja passo a passo

A- A+

Leia também

• Brigadeiro, doce de leite ou paçoquinha: qual é o doce que mais sabota a dieta? Saiba

• Aprenda a fazer um bolo cremoso de brigadeiro

Tecnicamente, a arepa é considerada um pãozinho achatado, fininho, feito sempre à base de farinha de milho, muito consumida em países como Venezuela e Colômbia. A receita tem origem pré-colombiana.

Sempre se coloca algo por cima, ou se come recheada à semelhança dos tacos mexicanos. A verdade que, apesar de deliciosas, as arepas não são populares no Brasil, mas dá para arriscar uma versão adaptada se a curiosidade bater.

Quem ensina uma receita de sanduíche tendo arepas como base é o time de culinária da Castelo Alimentos, que também sugere um recheio de frango com palmito pupunha. Confira e mãos à obra!



RECEITA

Sanduíche de arepa e recheio de frango



Ingredientes:

2 xícaras de chá de farinha de milho

1 colher de chá de sal

Cerca de 2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de azeite extra virgem

Para assar:

2 colheres de sopa de azeite extra virgem

Recheio:

1 peito de frango com osso e sem pele

1 cebola pequena picada

1 colher de café de sal

1 tomate picado

1 xícara de chá de molho caesar

1 xícara de chá de palmito pupunha picado

2 colheres de sopa de cebolinha verde picada

Modo de Preparo:

Comece pelo recheio - coloque o peito de frango em uma panela com a cebola, o sal e o tomate picado, cubra com água e cozinhe até amolecer e o caldo reduzir bem



Espere amornar e desfie



Misture com o palmito, o molho caesar e a cebolinha. Reserve



Faça as Arepas - coloque em uma tigela, a farinha de milho, o sal, a água e o azeite, mexa com uma colher e deixe repousar por cerca de 10 minutos para reidratar. Amasse bem



Abra a massa em dois plásticos (cerca de 0,5cm) e corte 12 rodelas médias (7cm de diâmetro) com o auxílio de um cortador ou uma boca de copo



Coloque metade do azeite em uma assadeira e distribua as arepas



Pincele com o restante do azeite e leve ao forno quente (250°C), preaquecido, e deixe assar até dourar, por cerca de 20 minutos, virando no meio do cozimento



Retire e espere esfriar. Distribua o recheio, sobre a metade das rodelas e tampe com o restante das rodelas. Sirva.

Rendimento: 6 unidades

Tempo de preparo: 60 minutos

Veja também