Receita Aprenda a fazer sobremesa clássica com chocolate Chef Elizio Correa da Silva, do Royal Tulip Brasília Alvorada, dá o passo a passo de sobremesa tradicional

Entre polêmicas nutricionais e muitas discissões sobre fazer bem ou mal à saúde, o chocolate segue sendo unanimidade entre os fãs por doce em todo o mundo.

Não há um restaurante sequer, em qualquer lugar que se vá, que não ofereça uma sobremesa feita a partir do ingrediente.

Pois bem. Hoje, 7 de julho, é celebrado em todo o mundo o Dia Mundial do Chocolate, o que para os chocólatras é somente mais uma desculpa boa para se entregar ao doce.

Para quem curte cozinhar, o chef Elizio Correa da Silva, do hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, ensina uma das sobremesas da confeitaria clássica mais tradicionasi de que se tem notícia - a marquise.

Cozinheiros de plantão detalhistas vão tirar de letra o passo a passo, explicado de forma bastante precisa, como reza a cartilha da confeitaria tradicional.

Anote os ingredientes e se lance ao desafio.

RECEITA

Marquise de chocolate

Ingredientes:

50g de chocolate meio amargo

20g de chantilly mix

25g de açúcar refinado

1 ovo

30g de polpa de cupuaçu

30g leite condensado

5g de manteiga

3g de granulado colorido

3g de granulado de chocolate

3g de xerém de castanha de caju

Modo de preparo:

Bata o ovo com 10g de açúcar em banho-maria até o açúcar derreter os cristais

Em seguida, bata no globo até ficar na consistência de merengue, derreta 15g do chocolate em banho-maria Acrescente na mistura do merengue

Em seguida, misture levemente com o chantilly batido em consistência firme

Coloque em um aro de 7cm de espessura e deixe na geladeira

Preparo do brigadeiro:

Misture 15g do chocolate com leite condensado e a manteiga

Cozinhe em fogo baixo até quando estiver soltando do fundo da panela

Retire e deixe descansar

Preparo da calda de chocolate:

Derreta 20g de chocolate com 30g de creme de leite em banho-maria e deixe em consistência lisa

Preparo da polpa de cupuaçu:

Reduza a polpa do cupuaçu com 15g do açúcar em fogo baixo até o ponto de geleia e reserve

Montagem:

Retire a marquise da forma

Faça uma cavidade no centro com um boleador

Recheie com a geleia de cupuaçu

Cubra com a calda do chocolate

Boleie os brigadeiros, passe nos granulados e sobreponha a marquise

Finalização:

Faça um risco no prato com um pouco da calda de chocolate e decore com morango

Rendimento:

uma sobremesa

