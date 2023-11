Aprenda a fazer sunomono de salmão, uma das mais clássicas entradas da gastronomia japonesa

A- A+

O sunomono é uma entradinha indispensável para abrir o apetite em uma refeição de sushi e muito apreciado pelos amantes da cozinha japonesa. Apesar de aparentar ser simples de fazer, o preparo exige conhecimento e técnica.



Que tal tentar fazer essa iguaria em casa para impressionar os amigos? Convidamos o chef Rafael Andrade (@chefrafaelandrade), sócio-proprietário do Munay Sushi Criativo (@munaysushi) para ensinar a receita e dar dicas sobre o preparo desse delicioso prato, o sunomono de salmão. Tome nota!

Sunomono de salmão

(Por chef Rafael Andrade)

Ingredientes

Molho base para sunomono:

200ml de Vinagre

150g de açúcar

20ml de saquê mirin licoroso (opcional)

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de glutamato monossódico

1 pedaço de alga kombu

50ml de shoyu ligth

Aparas de Nabo (opcional)

Modo de preparo:

Coloque tudo em uma panela e mexer bem até dissolver o açúcar. Quando estiver quase fervendo, desligue o fogo, espere esfriar e leve à geladeira.

Picles de pepino japonês:

1kg pepino japonês

50g de sal

Modo de preparo:

Lavar bem os pepinos, fatiar e pulverizar o sal. Espere agir por 20 minutos para desidratar, lave o pepino e depois esprema com cuidado. Reidrate o pepino no molho base até cobrir as fatias.

Finalização:

200g de salmão em cubos

150g do picles de pepino

10g de katsuobushi

Gergelim branco e preto torrado (a gosto)

Wasabi (a gosto)

Flor de mostarda (opcional)

Cebolinho (a gosto)

Para decorar:

Fores comestíveis



Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o salmão com o picles de pepino e moa o gergelim torrado por cima. Mexa para incorporar tudo. Disponha o sunomono em um prato fundo. Em seguida, coloque o katsuobushi ou "flocos de bonito" (opcional). Finalize o prato com o cebolinha, folhas de mostarda (opcional), flores comestíveis (opcional) e finalizando com um risco de wasabi no prato.

Veja também

Reconhecimento Prêmio Qualidade Nordeste 2023 destaca a chef e professora pernambucana Cris Barros