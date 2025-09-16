A- A+

RECEITA Aprenda a fazer torta de limão prática; veja passo a passo Leite condensado, chantilly e biscoito MAizena são ingredientes básicos da receita

Sobremesa tradicional na mesa dos brasileiros, a torta de limão é praticamente uma unanimidade. Que tal arriscar preparar sua própria sobremesa?



O departamento de cilinária da Galo dá o passo a passo da torta, bem prático e rápido. Capriche na decoração com chantilly e faça sucesso com os convidados.

RECEITA

Torta de limão



Ingredientes:

1 pacote de biscoito Maizena (360g)

4 colheres de sopa de manteiga

1 lata de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

Suco de 3 limões

1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida

Chantilly

Raspas de limão

Modo de preparo:

Triture os biscoitos e misture com a manteiga. Forre o fundo de uma forma de fundo falso. Reserve

Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o suco do limão e a gelatina

Coloque sobre a massa e leve para gelar por pelo menos duas horas

Desenforme e decore com chantilly e raspas de limão

