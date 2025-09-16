Aprenda a fazer torta de limão prática; veja passo a passo
Leite condensado, chantilly e biscoito MAizena são ingredientes básicos da receita
Sobremesa tradicional na mesa dos brasileiros, a torta de limão é praticamente uma unanimidade. Que tal arriscar preparar sua própria sobremesa?
O departamento de cilinária da Galo dá o passo a passo da torta, bem prático e rápido. Capriche na decoração com chantilly e faça sucesso com os convidados.
RECEITA
Torta de limão
Ingredientes:
1 pacote de biscoito Maizena (360g)
4 colheres de sopa de manteiga
1 lata de leite condensado
2 caixinhas de creme de leite
Suco de 3 limões
1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida
Chantilly
Raspas de limão
Modo de preparo:
Triture os biscoitos e misture com a manteiga. Forre o fundo de uma forma de fundo falso. Reserve
Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o suco do limão e a gelatina
Coloque sobre a massa e leve para gelar por pelo menos duas horas
Desenforme e decore com chantilly e raspas de limão