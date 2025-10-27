Aprenda a fazer três receitas práticas com abóbora para o Halloween
O ingrediente símbolo do Dia das Bruxas pode ser preparado de maneira simples. Confira as opções
É tempo de celebrar o ingrediente mais simbólico do Halloween: a abóbora. Também chamado de jerimum, no Nordeste, o ingrediente oferece o sabor perfeito para inúmeras receitas.
Leia também
• Doce Halloween: confira sobremesas temáticas no Recife
• Halloween na cozinha e na mesa: aprenda receitas divertidas!
• Shoppings da RMR promovem festas de Halloween para cães; veja as opções
Para te inspirar, a nossa reportagem separou três preparações simples de fazer em casa. Entre as opções, estão o quibe gratinado de abóbora, o bobó de frango com abóbora e o cupcake de abóbora com côco. Todas as combinações mostram a versatilidade do ingrediente.
RECEITAS
(Por Mococa)
Quibe gratinado de abóbora
Ingredientes:
1 caixa de mistura de creme de leite (200g)
2 colheres (sopa) de manteiga (30g)
2 pacotes de queijo ralado (80g)
1 unidade grande de abóbora cabotiá (japonesa) sem casca, sem sementes e em cubos grandes (1kg)
1 e ½ xícara (chá) de trigo para quibe cru (225g)
3 xícaras (chá) de água filtrada para hidratar o trigo (720mL)
1 cebola picada (200g)
½ maço de hortelã picada ou salsinha (30g)
2 colheres (sopa) de pimenta síria (20g)
1 colher (chá) de sal (3g)
2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado (200g)
Modo de preparo:
Coloque a abóbora em pedaços em uma panela grande, cubra com água e cozinhe até ficar completamente macia.
Em uma tigela grande, hidrate o trigo misturando-o com a água e deixando por 30 minutos, até que todo o líquido seja absorvido.
Com a abóbora cozida, escorra e amasse até obter um purê. Adicione à mistura o trigo hidratado, cebola picada, hortelã, pimenta síria e sal. Mexa até tudo estar bem incorporado.
Em uma travessa refratária untada, faça uma camada de quibe, espalhe a mistura de creme de leite e metade do queijo ralado. Cubra com o restante da massa e finalize com a muçarela.
Leve ao forno preaquecido a 180°C até gratinar e dourar. Sirva ainda quente.
-----------------------
Bobó de frango com abóbora
Ingredientes:
1 caixa de mistura de creme de leite (200g)
1 garrafa de leite de coco mococa (200mL)
2 unidades de peito de frango em cubos médios (1,5kg)
2 unidades médias de abóbora cabotiá (aprox. 750g)
1 cebola picada (200g)
2 dentes de alho picados (20g)
1 tomate picado (150g)
1 pimentão amarelo picado (150g)
1 limão (30g)
1/4 maço de coentro picado ou salsinha (50g)
4 colheres (sopa) de azeite de dendê (40mL)
1 colher (chá) de páprica doce (1g)
1 pitada de noz-moscada (1g)
Modo de preparo:
Tempere o frango com limão, páprica e noz-moscada. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango e doure bem.
Adicione o tomate, o pimentão e a abóbora cortada em cubos. Deixe cozinhar até que a abóbora amoleça e comece a se desmanchar.
Acrescente a mistura de creme de leite e o leite de coco, mexendo até o molho encorpar e ficar cremoso. Finalize com coentro picado e sirva com arroz branco.
-------------------
Cupcake de abóbora com coco
Ingredientes – Massa:
1 pacote de côco ralado (100g)
1 xícara (chá) de abóbora cabotiá (japonesa) ou abóbora manteiga sem casca, sem semente, cozida e amassada (240g)
2 ovos (100g)
1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo (90g)
1/2 xícara (chá) de açúcar demerara ou cristal (90g)
1/2 xícara (chá) de óleo de girassol ou de coco (90g)
1/2 xícara (chá) de leite Integral (120mL)
1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (170g)
1 colher (chá) de canela em pó (10g)
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio (5g)
1 colher (chá) de fermento químico em pó (5g)
Ingredientes – creme de coco:
1 caixa de mistura láctea condensada (395g)
1 caixa de mistura de creme de leite (200g)
1 colher (sopa) de manteiga (30g)
1 pacote de côco ralado (100g)
Modo de preparo:
Na batedeira, bata os ovos com os açúcares até formar um creme claro. Adicione o óleo e a abóbora amassada e misture bem. Acrescente os ingredientes secos peneirados e, por fim, o leite e o coco ralado.
Distribua a massa em forminhas e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 a 25 minutos. Deixe esfriar. Para o creme, leve ao fogo médio a mistura láctea condensada, a mistura de creme de leite, a manteiga e o coco ralado até engrossar.
Recheie e cubra os cupcakes com o creme e finalize com coco tostado por cima.
Com informações da assessoria de imprensa!