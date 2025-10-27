Seg, 27 de Outubro

Dia das Bruxas

Aprenda a fazer três receitas práticas com abóbora para o Halloween

O ingrediente símbolo do Dia das Bruxas pode ser preparado de maneira simples. Confira as opções

Receitas especiais para o HalloweenReceitas especiais para o Halloween - Foto: Mococa/Divulgação

É tempo de celebrar o ingrediente mais simbólico do Halloween: a abóbora. Também chamado de jerimum, no Nordeste, o ingrediente oferece o sabor perfeito para inúmeras receitas. 

Para te inspirar, a nossa reportagem separou três preparações simples de fazer em casa. Entre as opções, estão o quibe gratinado de abóbora, o bobó de frango com abóbora e o cupcake de abóbora com côco. Todas as combinações mostram a versatilidade do ingrediente.

RECEITAS
(Por Mococa)

Quibe gratinado de abóbora 
Ingredientes: 
1 caixa de mistura de creme de leite (200g) 
2 colheres (sopa) de manteiga (30g) 
2 pacotes de queijo ralado (80g) 
1 unidade grande de abóbora cabotiá (japonesa) sem casca, sem sementes e em cubos grandes (1kg) 
1 e ½ xícara (chá) de trigo para quibe cru (225g) 
3 xícaras (chá) de água filtrada para hidratar o trigo (720mL) 
1 cebola picada (200g) 
½ maço de hortelã picada ou salsinha (30g) 
2 colheres (sopa) de pimenta síria (20g) 
1 colher (chá) de sal (3g) 
2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado (200g) 

Modo de preparo: 
Coloque a abóbora em pedaços em uma panela grande, cubra com água e cozinhe até ficar completamente macia. 
Em uma tigela grande, hidrate o trigo misturando-o com a água e deixando por 30 minutos, até que todo o líquido seja absorvido. 

Com a abóbora cozida, escorra e amasse até obter um purê. Adicione à mistura o trigo hidratado, cebola picada, hortelã, pimenta síria e sal. Mexa até tudo estar bem incorporado. 

Em uma travessa refratária untada, faça uma camada de quibe, espalhe a mistura de creme de leite e metade do queijo ralado. Cubra com o restante da massa e finalize com a muçarela.
 
Leve ao forno preaquecido a 180°C até gratinar e dourar. Sirva ainda quente. 

-----------------------

Bobó de frango com abóbora 
Ingredientes:
1 caixa de mistura de creme de leite (200g) 
1 garrafa de leite de coco mococa (200mL)
2 unidades de peito de frango em cubos médios (1,5kg)
2 unidades médias de abóbora cabotiá (aprox. 750g)
1 cebola picada (200g) 
2 dentes de alho picados (20g) 
1 tomate picado (150g) 
1 pimentão amarelo picado (150g) 
1 limão (30g) 
1/4 maço de coentro picado ou salsinha (50g) 
4 colheres (sopa) de azeite de dendê (40mL) 
1 colher (chá) de páprica doce (1g) 
1 pitada de noz-moscada (1g) 

Modo de preparo: 
Tempere o frango com limão, páprica e noz-moscada. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango e doure bem. 

Adicione o tomate, o pimentão e a abóbora cortada em cubos. Deixe cozinhar até que a abóbora amoleça e comece a se desmanchar. 

Acrescente a mistura de creme de leite e o leite de coco, mexendo até o molho encorpar e ficar cremoso. Finalize com coentro picado e sirva com arroz branco.

-------------------

Cupcake de abóbora com coco
Ingredientes – Massa: 
1 pacote de côco ralado (100g)
1 xícara (chá) de abóbora cabotiá (japonesa) ou abóbora manteiga sem casca, sem semente, cozida e amassada (240g) 
2 ovos (100g) 
1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo (90g) 
1/2 xícara (chá) de açúcar demerara ou cristal (90g) 
1/2 xícara (chá) de óleo de girassol ou de coco (90g) 
1/2 xícara (chá) de leite Integral (120mL) 
1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (170g) 
1 colher (chá) de canela em pó (10g) 
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio (5g) 
1 colher (chá) de fermento químico em pó (5g) 

Ingredientes – creme de coco: 
1 caixa de mistura láctea condensada (395g) 
1 caixa de mistura de creme de leite (200g)
1 colher (sopa) de manteiga (30g)
1 pacote de côco ralado (100g) 

Modo de preparo: 
Na batedeira, bata os ovos com os açúcares até formar um creme claro. Adicione o óleo e a abóbora amassada e misture bem. Acrescente os ingredientes secos peneirados e, por fim, o leite e o coco ralado. 

Distribua a massa em forminhas e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 a 25 minutos. Deixe esfriar. Para o creme, leve ao fogo médio a mistura láctea condensada, a mistura de creme de leite, a manteiga e o coco ralado até engrossar. 

Recheie e cubra os cupcakes com o creme e finalize com coco tostado por cima. 

Com informações da assessoria de imprensa!


 

