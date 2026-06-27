Aprenda a fazer um bolo de milho fácil e com toque especial de queijo do reino
Chef Heleno Júnior ensina receita que é sucesso no período junino, mas que pode ser consumido o ano todo
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O mês de junho não existe sem comida típica na mesa. E uma das opções mais tradicionais desse período é o bolo de milho bem molhadinho, perfeito para acompanhar o café no lanche da tarde.
Para não errar a mão e ainda conseguir um toque especial nessa receita, o chef Heleno Júnior, da Confeitaria de Origem, ensina a fazer a pedida com pedaços de queijo do reino e finalização de goiabada.
“Essa é uma produção que demanda pouco tempo na cozinha e que consegue agradar todo mundo em casa”, diz Heleno, garantindo que não precisa ser cozinheiro profissional para executar preparos típicos dos festejos juninos.
RECEITA
Bolo de milho e queijo
Ingredientes:
1 xícara de açúcar refinado ou cristal
2 collher de sopa de manteiga derretida
4 ovos inteiros
1 xícara de fubá
200ml de leite de coco
1 lata de milho verde
1 colher de sopa de fermento
Queijo do reino à vontade
Modo de preparo:
Bata os ingredientes líquidos no liquidificador
Depois os secos, deixando por último o fubá, levemente hidratado, e o queijo do reino
Após misturar bem, leve ao forno a 180ºC
Deixe assar por 20 minutos
Com ajuda de um saco de confeiteiro, finalize com goiabada
Por fim, distribua o queijo do reino ralado