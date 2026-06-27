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receita junina Aprenda a fazer um bolo de milho fácil e com toque especial de queijo do reino Chef Heleno Júnior ensina receita que é sucesso no período junino, mas que pode ser consumido o ano todo

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O mês de junho não existe sem comida típica na mesa. E uma das opções mais tradicionais desse período é o bolo de milho bem molhadinho, perfeito para acompanhar o café no lanche da tarde.



Para não errar a mão e ainda conseguir um toque especial nessa receita, o chef Heleno Júnior, da Confeitaria de Origem, ensina a fazer a pedida com pedaços de queijo do reino e finalização de goiabada.



“Essa é uma produção que demanda pouco tempo na cozinha e que consegue agradar todo mundo em casa”, diz Heleno, garantindo que não precisa ser cozinheiro profissional para executar preparos típicos dos festejos juninos.

RECEITA

Bolo de milho e queijo



Ingredientes:

1 xícara de açúcar refinado ou cristal

2 collher de sopa de manteiga derretida

4 ovos inteiros

1 xícara de fubá

200ml de leite de coco

1 lata de milho verde

1 colher de sopa de fermento

Queijo do reino à vontade

Modo de preparo:

Bata os ingredientes líquidos no liquidificador

Depois os secos, deixando por último o fubá, levemente hidratado, e o queijo do reino

Após misturar bem, leve ao forno a 180ºC

Deixe assar por 20 minutos

Com ajuda de um saco de confeiteiro, finalize com goiabada

Por fim, distribua o queijo do reino ralado



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