Aprenda a fazer um bolo fofinho de cramberries para tardes de inverno

A- A+

Sabe aquela receita que traz consigo o aconchego e a doçura que só um café da tarde acolhedor pode proporcionar?Uma ótima pedida é preparar um bolo usando cranberry, fruta de origem Norte Americana, cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros e são muito apreciadas por sua versatilidade na culinária.



Das receitas mais substanciais às mais requintadas sobremesas, das combinações diferentes aos toques condimentados, as cranberries têm o poder de elevar o sabor de cada prato. O bolo fofinho de cranberries dos EUA pode se tornar o seu clássico de domingo, com um toque especial com cranberries desidratadas, leve sabor ácido cuidadosamene balanceado com o toque doce da massa. Tome nota!

Bolo Fofinho de Cranberries dos EUA

(Por US Cramberries)

Ingredientes

1 1/2 xícaras de Cranberries desidratados

1/2 xícara de leite de amêndoa

1/2 colher de sopa de vinagre

1/3 xícara de óleo vegetal

1/2 xícara de açúcar

1/3 xícara de açúcar mascavo

2 colheres de chá de raspas de laranja

1/4 xícara de suco de laranja

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 ovos grandes

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de sal

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180 graus C. Unte uma forma e reserve. Em um copo medidor, misture o leite de amêndoa e o vinagre. Deixe descansar por alguns minutos. Enquanto isso, em uma tigela grande, adicione o óleo vegetal, o açúcar, o açúcar mascavo, as raspas de laranja, o suco de laranja, a baunilha e os ovos. Misture bem.



Em uma tigela separada, misture a farinha, o fermento, o bicarbonato e o sal. Despeje isso nos ingredientes molhados na outra tigela e misture até combinar. Coloque os Cranberries.

Despeje a massa na forma untada e asse a 180 graus C por 45-55 minutos ou até a massa esteja cozida. Deixe esfriar, desenforme e sirva!

Veja também

GASTRONOMIA Açaí, o fruto amazônico que conquistou o mundo