Aprenda a fazer um bolo toalha felpuda, uma sobremesa geladinha com gosto de casa de vó

Sabe aquele bolo gelado molhadinho, feito com coco e calda de leite condensado, daquelas receitas que evocam a nostalgia da infância? Mais conhecida como "toalha felpuda", a sobremesa é uma ótima pedida para quem quer uma receita gostosa e rápida de ser feita. Tome nota!

Bolo Toalha Felpuda

(Por Mistura para bolo Renata)



Ingredientes:



Para a massa

1 pacote de Mistura para bolo sabor Coco;

1/2 xícara (chá) de coco ralado.

Para a calda:

1 garrafa (200 ml) de leite de coco;

1 xícara (chá) de leite;

1 lata de leite condensado.

Para a cobertura

1 xícara (chá) de coco ralado.

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180ºC, prepare a massa do bolo conforme as instruções da embalagem e, no final, misture o coco ralado. Asse conforme as instruções da embalagem.

Em uma panela média, em fogo baixo, junte todos os ingredientes da calda e mexa até ferver, depois apague o fogo e reserve.

Com o bolo ainda quente, faça furos com o garfo e despeje a calda ainda morna por todo o bolo, deixando-o bem molhadinho.

Coloque o coco ralado sobre o bolo, cubra com papel alumínio e leve para a geladeira por no mínimo 6 horas.Corte e sirva.

