Aprenda a fazer um pão de queijo rápido e prático em casa
Receita ensina o preparo de um dos lanches mais queridos do Brasil
Um clássico brasileiro feito em casa. Que tal? Esse é o pão de queijo, um salgado 'mineirin' que pode acompanhar qualquer refeição do dia. E com um cafezinho, então...Rápido, prático e delicioso, uma pedida que vai salvar aquela hora do lanche.
RECEITA
Pão de Queijo Simples - Renata
Ingredientes
1 xicara (chá) de leite
½ xicara (chá) de óleo
1 colher (chá) de sal
500 gramas de polvilho doce
2 ovos
1 xicara e 1/2 (chá) de queijo meia cura ralado
1 pacote de queijo ralado ralado
Modo de preparo
1- Coloque o leite, o óleo e o sal para aquecer. Leve ao fogo alto e, quando levantar
fervura, despeje a mistura sobre o polvilho. Misture e acrescente os ovos, um a um.
2- Junte o queijo meia cura e o queijo parmesão e misture com as mãos. Sove bem a
massa.
3- Faça bolinhas e coloque em uma assadeira untada. Leve para assar em forno
preaquecido a 200°C por 20 minutos.