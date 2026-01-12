A- A+

RECEITA Aprenda a fazer um pão de queijo rápido e prático em casa Receita ensina o preparo de um dos lanches mais queridos do Brasil

Um clássico brasileiro feito em casa. Que tal? Esse é o pão de queijo, um salgado 'mineirin' que pode acompanhar qualquer refeição do dia. E com um cafezinho, então...Rápido, prático e delicioso, uma pedida que vai salvar aquela hora do lanche.

RECEITA

Pão de Queijo Simples - Renata



Ingredientes

1 xicara (chá) de leite

½ xicara (chá) de óleo

1 colher (chá) de sal

500 gramas de polvilho doce

2 ovos

1 xicara e 1/2 (chá) de queijo meia cura ralado

1 pacote de queijo ralado ralado



Modo de preparo

1- Coloque o leite, o óleo e o sal para aquecer. Leve ao fogo alto e, quando levantar

fervura, despeje a mistura sobre o polvilho. Misture e acrescente os ovos, um a um.

2- Junte o queijo meia cura e o queijo parmesão e misture com as mãos. Sove bem a

massa.

3- Faça bolinhas e coloque em uma assadeira untada. Leve para assar em forno

preaquecido a 200°C por 20 minutos.

Veja também