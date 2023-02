Aprenda a fazer um prático e delicioso bolinho de coco

A- A+

Feriado em família é tudo de bom. Seja viajando ou em casa, o momento fica ainda melhor com uma deliciosa sobremesa. Uma ótima pedida de sobremesa para dias assim é bolinho de coco com biscoito em sua massa, uma receita sugerida pela Pilar.

Receita de Bolinho de Coco

(Por Pilar)



Ingredientes:

Para a Massa:

3 ovos

150ml de óleo

600g de açúcar

300ml de leite

100g de coco ralado

80g de Biscoito Coquinho Pilar triturado

300g de farinha sem fermento

15g de fermento

30g de Margarina Namesa para untar

Calda:

1 lata de leite condensado

350ml de leite de coco

Para Decorar:

400g de coco ralado

Modo de Preparo:

Massa:

- Bata no liquidificador o biscoito, formando uma farinha.

- Acrescente no liquidificador os ovos, o óleo, o leite, o açúcar e o coco ralado.

- Em um recipiente, misture o conteúdo batido no liquidificador com o trigo e o fermento.

- Unte um tabuleiro com margarina e trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos.

Calda:

- Misture o leite de coco com o leite condensado. Leve ao fogo e mexa até ficar uma calda ralinha e homogênea.

Montagem:

- Corte o bolo de coco em quadradinhos. Banhe na caldinha de coco e polvilhe coco seco. Sirva.

Rendimento: 12 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

Sobre a Pilar

Uma das mais tradicionais marcas de massas e biscoitos do país, a Pilar acompanha gerações há mais de 140 anos. Pertencente à M. Dias Branco, uma das maiores indústrias alimentícias do mundo, a marca entende que algumas coisas não mudam: o carinho da avó, o cafezinho com cream cracker, as lembranças boas que a gente guarda da infância. Com preços acessíveis, as massas e biscoitos Pilar são como uma receita que passa de geração em geração, com cerca de 25 produtos no portfólio.

