A torta banoffee, sobremesa de origem inglesa que tem uma base amanteigada e recheio de doce de leite, banana e creme chantili. Para agradar gregos e troianos, a receita pode ser apresentada de forma "desconstruída", como a sugestão que trazemos abaixo. Tome nota!

Banoffe Desconstruída

(Por Vitarella)



Ingredientes:



Biscoito de amido de milho (200g )

Bananas (4 )

Doce de leite (400g )

Chantilly (2 xícaras)



Modo de preparo:



Processar o biscoito no liquidificador formando uma farofinha. Cortar as bananas em rodelinhas Dispor nas tacinhas a farofinha de biscoito maizena vitarella, o doce de leite, as rodelas de banana, o chantilly. Finalizar com um pouco de doce de leite e pedadicinhos de biscoito vitarella.

Servir geladinho.



Rendimento: 4 Porções

