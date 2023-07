Aprenda a fazer uma deliciosa feijoada para o almoço em família

A- A+

Patrimônio brasileiro, a feijoada é uma das receitas que melhor representa o domingo em família e sempre cai bem com aquela farofinha e com uma laranja-Bahia para trazer completar o sabor.



A editoria Sabores visitou a chef de cozinha, empresária e professora de culinária Ana Luna (@chefanaluna) na sua belíssima scola La Luna gastrô (@lalunagastro) para aprender os segredinhos do preparo desse prato. Que tal tentar fazer essa receita no almoço de hoje? Então, segue o passo a passo e diz pra gente nos comentários como ficou!

RECEITA

Feijoada

(Por Chef Ana Luna)

Ingredientes:



1kg de feijão

2 calabresas

200gr de bacon

2 pés de porco/orelha

2 paios

1 cebola grande picada

8 dentes de alho picado

500 de charque dessalgada

1 laranja-Bahia



Modo de preparo:



Coloca o feijão preto que dormiu desde o dia anterior em uma bacia com água, junto com o pé de porco, a charque e o paio em uma panela de pressão com nova água cobrindo tudo. Depois de pegar pressão, deixe cozinhar por 10 minutos. Enquanto o feijão cozinha, coloque a calabresa picada e o bacon para refogar em sua própria gordura. Depois, acrescente o alho e a cebola ao refogado e deixe dourar. O refogado vai ser acrescentado ao feijão. Mexa bem e deixe incorporar todos os ingredientes, com fogo baixo. Sirva com arroz, farofa e rodelas de laranja-Bahia. Bom apetite!



Rendimento: 10 a 12 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

