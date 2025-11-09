Aprenda a fazer uma maionese quente, preparada no forno; confira passo a passo
Leia também
• Aprenda a fazer macarrão recheado com requeijão e mortadela; veja passo a passo
• Receita: aprenda a fazer um bolo cremoso de banana com doce de leite
O que é bom pode ficar melhor ainda, concordam? Então, imagine se maionese tradicional já é bom, imagine uma versão turbinada e quentinha preparada no forno?
A equipe de gastronomia da empresa Castelo dá a dica de como fazer uma maionese de forno, enriquecida com legumes e azeitona, que tem tudo para fazer sucesso acompanhando qualquer proteína, carne vermelha, frango ou porco. Mãos à obra!
RECEITA
Maionese de forno
Ingredientes:
1 cenoura grande cozida em cubinhos
2 batatas médias cozidas, em cubinhos
1 xícara de chá de ervilhas frescas cozidas
1 lata de milho verde cozido no vapor
4 colheres de sopa de azeitonas verdes sem caroço
2 xícaras de chá de maionese
1 caixinha de creme de leite (200g)
1 colher de chá de sal
1 ovo
Para decorar:
2 xícaras de chá de batata palha fina
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a cenoura, a batata, a ervilha, o milho verde e as azeitonas até incorporar bem
Em outro recipiente, bata levemente o ovo com um batedor de arame e junte a maionese, o creme de leite e o sal, misturando até formar um creme homogêneo
Adicione esse creme aos vegetais, mexa delicadamente e transfira para um refratário
Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que a superfície esteja levemente dourada
Retire, finalize com batata palha e sirva em seguida
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Calorias: 250 Kcal a porção