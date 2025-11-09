Aprenda a fazer uma maionese quente, preparada no forno; confira passo a passo

A- A+

O que é bom pode ficar melhor ainda, concordam? Então, imagine se maionese tradicional já é bom, imagine uma versão turbinada e quentinha preparada no forno?



A equipe de gastronomia da empresa Castelo dá a dica de como fazer uma maionese de forno, enriquecida com legumes e azeitona, que tem tudo para fazer sucesso acompanhando qualquer proteína, carne vermelha, frango ou porco. Mãos à obra!

RECEITA

Maionese de forno



Ingredientes:

1 cenoura grande cozida em cubinhos

2 batatas médias cozidas, em cubinhos

1 xícara de chá de ervilhas frescas cozidas

1 lata de milho verde cozido no vapor

4 colheres de sopa de azeitonas verdes sem caroço

2 xícaras de chá de maionese

1 caixinha de creme de leite (200g)

1 colher de chá de sal

1 ovo

Para decorar:

2 xícaras de chá de batata palha fina

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a cenoura, a batata, a ervilha, o milho verde e as azeitonas até incorporar bem

Em outro recipiente, bata levemente o ovo com um batedor de arame e junte a maionese, o creme de leite e o sal, misturando até formar um creme homogêneo

Adicione esse creme aos vegetais, mexa delicadamente e transfira para um refratário

Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que a superfície esteja levemente dourada

Retire, finalize com batata palha e sirva em seguida

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

Calorias: 250 Kcal a porção

