Aprenda a fazer uma quiche de alho-poró e surpreenda aquela visita inesperada em casa
Receita sugere um salgado com recheio cremoso e base crocante, que é uma ótima sugestão de lanche no meio da tarde
Para quem gosta de um lanche prático no meio da tarde, a quiche de alho-poró é uma sugestão versátil e saborosa. Com recheio cremoso, o salgado é fácil de preparar e ainda pode te salvar da emergência de receber uma visita em casa.
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RECEITA
Quiche de alho-poró
(Pela Todeschini)
Ingredientes
Massa:
-1 pacote de biscoito água e sal
-1 ovo
-4 colheres (sopa) de azeite
Recheio:
-3 ovos
-1 colher (café) de sal
-1 xícara (chá) de creme de leite fresco
-1 xícara (chá) de leite
-2 xícaras (chá) de alho-poró
-1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
Modo de preparo
1 - Para a massa, triture os biscoitos e misture com o ovo e o azeite. Forre uma forma com a mistura.
2 - Em uma frigideira, refogue o alho-poró até murchar. Desligue o fogo e adicione o creme de leite, o leite, o sal, os ovos e o queijo parmesão. Misture bem.
3 - Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 190°C por aproximadamente 40 minutos, ou até dourar.
Tempo de preparo: 1h
Rendimento: 8 porções
Com informações da assessoria de imprensa!