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Receita Aprenda a fazer uma quiche de alho-poró e surpreenda aquela visita inesperada em casa Receita sugere um salgado com recheio cremoso e base crocante, que é uma ótima sugestão de lanche no meio da tarde

Para quem gosta de um lanche prático no meio da tarde, a quiche de alho-poró é uma sugestão versátil e saborosa. Com recheio cremoso, o salgado é fácil de preparar e ainda pode te salvar da emergência de receber uma visita em casa.

RECEITA

Quiche de alho-poró

(Pela Todeschini)

Ingredientes

Massa:

-1 pacote de biscoito água e sal

-1 ovo

-4 colheres (sopa) de azeite

Recheio:

-3 ovos

-1 colher (café) de sal

-1 xícara (chá) de creme de leite fresco

-1 xícara (chá) de leite

-2 xícaras (chá) de alho-poró

-1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

1 - Para a massa, triture os biscoitos e misture com o ovo e o azeite. Forre uma forma com a mistura.

2 - Em uma frigideira, refogue o alho-poró até murchar. Desligue o fogo e adicione o creme de leite, o leite, o sal, os ovos e o queijo parmesão. Misture bem.

3 - Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 190°C por aproximadamente 40 minutos, ou até dourar.

Tempo de preparo: 1h

Rendimento: 8 porções



Com informações da assessoria de imprensa!

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