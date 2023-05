Aprenda a fazer uma receita de bolo de mandioca rápida e prática

A- A+

Do nada bate aquela vontade de comer um café com bolo, no meio da tarde, num fim de semana, no dia de folga. Quem nunca? O bolo caseiro é uma verdadeira tradição dos lares brasileiros e, geralmente, tem preparo rápido, já que a maioria dos ingredientes já existe no armário da cozinha. Ainda mais se for cozinha de pernambucano.



Hoje, damos a dica de um bolinho de mandioca, que ainda leva coco - outro ingrediente muito comum pelas bandas de cá -, que rende aproximadamente oito fatias e fica 40 minutos no forno.



Confira a lista de ingredientes, copie e vá já pra cozinha! Quem ensina o bê-a-bá da guloseima é a equipe de culinaristas da rede Tempero da Fazenda.

Bolo de mandioca

Ingredientes:

1 kg de mandioca ralada fina

400 gramas de açúcar

50 gramas de manteiga

100 gramas de coco ralado

3 ovos

200 ml de leite

1 pitada de sal

Preparo:

Primeiramente, rale a mandioca em um ralador fino ou passe no processador



Misture muito bem todos os ingredientes e em uma forma untada e enfarinhada, coloque a massa do bolo



Leve para assar em banho maria por cerca de 40 minutos em forno médio

Rendimento: 8 fatias

