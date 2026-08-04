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Gastronomia Aprenda a fazer uma sobrecoxa de frango assada servida com creme de milho Sugestão de prato é ideal para servir no almoço de domingo para toda a família

Sabe aquele prato que salva qualquer ocasião? Pois a sobrecoxa de frango assada cumpre a missão de ser democrática e fácil de preparar. Ideal para o almoço em família, a pedida ganha um toque especial quando servida com um creme de milho. Que tal?



RECEITA

(pela Claybom)

Ingredientes sobrecoxa:

6 sobrecoxas de frango com pele e osso (cerca de 1kg)

3 colheres (sopa) de manteiga (30g), em temperatura ambiente

3 dentes de alho amassados (9g)

1 colher (chá) de páprica defumada (3g)

1 colher (sopa) de suco de limão (15ml)

1 colher (chá) de sal (5g)

Pimenta-do-reino moída a gosto

Ingredientes creme de milho:

2 latas de milho - verde escorrido (cerca de 340g)

1 e ½ xícara (chá) de leite integral (360ml)

3 colher es (sopa) de manteiga (30 g)

1 colher (sopa) de farinha de trigo (10g)

½ colher (chá) de sal (2g)

Noz-moscada ralada e pimenta-do-reino a gosto

Arroz de brócolis para acompanhar

Modo de preparo:

Distribua as sobrecoxas em uma assadeira antiaderente. Em uma tigela, misture a manteiga, o alho, a páprica, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, formando uma pasta cremosa. Espalhe a pasta de temperos por toda a superfície das sobrecoxas, inclusive sob a pele, para saborizar melhor a carne.

Cubra com papel-alumínio e deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Para mais sabor, mantenha na geladeira por até 12 horas. Pré-aqueça o forno em temperatura média a alta e leve o frango ao forno por 40 minutos.

Passado esse tempo, retire a assadeira do forno e descarte o papel-alumínio. Com uma colher, use os caldos da cocção, da própria assadeira, para regar as sobrecoxas e retorne ao forno por cerca de 20 minutos, ou até que estejam douradas.

Creme de milho:

Enquanto o frango assa, bata no liquidificador metade do milho com o leite até obter um creme liso. Reserve o restante dos grãos. Em uma panela grande, aqueça a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo até dourar.

Junte o creme de milho batido, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, e cozinhe em fogo baixo por 8 a 10 minutos, mexendo, até engrossar e ficar cremoso. Por último, acrescente o milho reservado e misture bem. Sirva a seguir as sobrecoxas assadas com o creme de milho e arroz de brócolis para acompanhar.

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