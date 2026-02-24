Aprenda a fazer uma receita prática de lasanha de berinjela com queijo cremoso
Com berinjela, queijo cremoso e outros ingredientes, opção foge do comum quando o assunto é lasanha
Para quem quer sair do comum e oferecer uma receita fácil, rápida e criativa, vale registrar essa dica. A lasanha de berinjela leva poucos ingredientes, e você pode fazer sem medo antes das visitas chegarem à sua casa. Que tal?
Leia também
• Prático e rápido: saiba como fazer um macarrão à cabonara com carne seca
• Da gastronomia à saúde: conheça benefícios do consumo de alho e quem deve evitar
• Café com Dengo completa 10 anos, mantendo a essência: servir comida com acolhimento
RECEITA
Lasanha de berinjela
(Pelo Grupo Selmi)
Ingredientes
200g de massa tipo lasanha
Fios de azeite
2 berinjelas fatiadas
3 xícaras (chá) de molho de tomate
2 xícaras (chá) de queijo cremoso
Fatias de queijo muçarela
Orégano a gosto
Modo de preparo
1 - Coloque na frigideira o azeite. Passe as fatias de berinjela até começarem a dourar. Reserve.
2 - Coloque em um refratário um pouco de molho de tomate. Por cima, acomode a massa para lasanha.
3 - Por cima, espalhe molho. Em seguida, o queijo cremoso. Repita as camadas.
4 - Por último, coloque as fatias de queijo muçarela e o orégano.
5 - Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 20 minuto
Tempo de Preparo: 1 hora
Rendimento: 4 porções
Com informações da assessoria de imprensa!