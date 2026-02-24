A- A+

Vegetariano Aprenda a fazer uma receita prática de lasanha de berinjela com queijo cremoso Com berinjela, queijo cremoso e outros ingredientes, opção foge do comum quando o assunto é lasanha

Para quem quer sair do comum e oferecer uma receita fácil, rápida e criativa, vale registrar essa dica. A lasanha de berinjela leva poucos ingredientes, e você pode fazer sem medo antes das visitas chegarem à sua casa. Que tal?



RECEITA

Lasanha de berinjela

(Pelo Grupo Selmi)

Ingredientes

200g de massa tipo lasanha

Fios de azeite

2 berinjelas fatiadas

3 xícaras (chá) de molho de tomate

2 xícaras (chá) de queijo cremoso

Fatias de queijo muçarela

Orégano a gosto



Modo de preparo

1 - Coloque na frigideira o azeite. Passe as fatias de berinjela até começarem a dourar. Reserve.

2 - Coloque em um refratário um pouco de molho de tomate. Por cima, acomode a massa para lasanha.

3 - Por cima, espalhe molho. Em seguida, o queijo cremoso. Repita as camadas.

4 - Por último, coloque as fatias de queijo muçarela e o orégano.

5 - Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 20 minuto



Tempo de Preparo: 1 hora

Rendimento: 4 porções



