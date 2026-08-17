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RECEITA

Aprenda a fazer uma receita prática de pão de queijo com banana da terra

Lanche queridinho do brasileiro, o pão de queijo pode ganhar versão marcante com toque de fruta

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Pão de queijo é opção saborosa para o lanche da tarde Pão de queijo é opção saborosa para o lanche da tarde  - Foto: Britânia/Divulgação

Que tal mudar um pouquinho e variar a tradicional receita de pão de queijo? A ideia é agregar o sabor marcante da banana da terra, oferecendo a cremosidade da fruta ao sabor característico do queijo. Leve e prático de fazer.
 

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Receita 
Pão de queijo de banana da terra
(Por Britânia e Bru Paraizzo) 

Ingredientes
2 bananas da terra maduras
2 xícaras de polvilho azedo
200g de queijo meia-cura ralado

Modo de preparo
Cozinhe as bananas até ficarem bem macias. Em uma tigela, amasse as bananas cozidas com a ajuda de um garfo até obter um purê homogêneo. Misture o purê de banana com o polvilho azedo e o queijo meia-cura ralado até formar uma massa modelável.

Modele pequenas bolinhas com as mãos. Leve à Air Fryer Britânia pré-aquecida a 180ºC por 10 minutos ou até dourarem.

 

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