Aprenda a fazer torta de sorvete com biscoito Maizena e calda de chocolate; veja passo a passo

Só se fala em onda de calor. Com termômetros batendo 30ºC para cima, o Brasil vive o seu verão mais quente.

Com isso, seguir as orientações básicas de reforçar hidratação, evitar frituras e manter, no dia a dia, uma alimentação leve, virou uma espécie de manual de sobrevivência.

Para além dos cuidados básicos, apostar em receitas mais fresquinhas também é uma forma de driblar o calorão, sem perder em sabor.

A receita abaixo é uma prova disso. A equipe de culinária da marca Piraquê ensina uma sobremesa de temperatura gelada, ótima para fazer no fim de semana ou um dia especial para receber os amigos. Mãos a obra e separe os ingredientes para uma torta de sorvete.

RECEITA

Torta de sorvete

Ingredientes para a massa:

130g de biscoito Maizena

1 ½ pacote de biscoito Maizena

70g de manteiga derretida

2 latas de leite condensado

300ml de leite

6 gemas

800g de creme de leite fresco batido em ponto de chantilly

½ xícara de calda de chocolate

Ingredientes para a calda de chocolate:

90ml de água

12g de chocolate em pó

140g chocolate meio amargo

110g de açúcar

60g de manteiga

90g de glucose de milho

Modo de preparo:

Prepare a calda de chocolate. Em um liquidificador, bata a água e o chocolate em pó

Coloque em uma panela e leve ao fogo até esquentar mas não ferver

Adicione o chocolate meio amargo, o açúcar e a manteiga. Mexa até dissolver o açúcar e derreta a manteiga e o chocolate

Junte a glucose e mexa até dissolver. Reserve para esfriar

Prepare a torta. Disponha 130g dos biscoitos de Maizena em um processador e triture até obter uma farofinha

Adicione a manteiga derretida e processe mais um pouco para misturar

Em uma forma redonda de fundo removível, acomode a farofinha de biscoitos cobrindo toda a base. Reserve

Em uma panela, disponha o leite condensado, o leite e as gemas. Cozinhe em fogo baixo, sempre mexendo, até obter um creme espesso. Reserve

Adicione do chantilly no creme e misture bem até ficar homogêneo

Acrescente o restante e misture delicadamente até incorporar bem. Reserve

Disponha o restante dos biscoitos de Maizena inteiros em toda a volta a forma, apertando levemente para fixar na base de biscoitos

Adicione uma camada do creme e uma camada de biscoitos. Repita nessa ordem, finalizando com mais uma camada de creme

Leve ao freezer por, pelo menos, 4 horas

Finalize com a calda de chocolate e serva em seguida

Rendimento: 8 pessoas

Tempo de preparo: 45 minutos

Tempo de cocção: 280 minutos

