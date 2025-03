Aprenda a preparar cinco receitas práticas de tortas sem glúten

A- A+

Seja por restrição alimentar de pessoas com doença celíaca ou intolerantes, a alimentação sem glúten vem se popularizando entre aqueles que não podem consumir essa proteína presente em cereais como trigo, cevada, centeio e malte e também virado escolha pessoal de nutrição mais saudável.

Os principais alimentos sem glúten são frutas, vegetais e carnes, que não contam com a proteína em sua composição. Existem algumas farinhas que podem ser utilizadas para substituir a farinha de trigo ou de centeio (que contêm glúten), como farinha de arroz, farinha de amêndoa ou farinha de mandioca.

Consumir alimentos sem glúten pode trazer benefícios para todas as pessoas, incluindo àquelas que não têm intolerância ou alergia à proteína, pois ela pode provocar inflamação, inchaço e desconforto abdominal. Tome nota das receitas!

Foto: Divulgação/Zaya

Torta de gorgonzola sem glúten com cebola caramelizada

(Por Zaya)

Ingredientes para a massa:

150g de farinha de mandioca tipo 1

90g de farinha de castanha de caju ou amêndoas

150g de manteiga derretida

2 ovos



Modo de preparo:

Em um bowl, misture todos os ingredientes até desgrudar das mãos. Forre o fundo de uma forma para quiches de 26 cm. Com a ponta do garfo, faça furinhos no fundo da forma e leve ao forno pré-aquecido por 180 graus, cerca de 20 minutos, até que as bordas estejam bem douradas.



Ingredientes para o recheio:

4 cebolas grandes cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de azeite

1 colher de café de açúcar

100g de queijo gorgonzola

50g de nozes picadas

2 ovos

250ml de creme de leite fresco



Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a cebola, o azeite, a manteiga e o açúcar. Cozinhe por

cerca de 1h em fogo baixo, mexendo sempre até que a cebola caramelize. Cubra o fundo da massa

pré-assada com a cebola caramelizada. Misture os ovos e o creme de leite e verta sobre a cebola.

Por cima, adicione os pedaços de gorgonzola e as nozes. Leve ao forno novamente por cerca de

15/20 minutos e sirva.



Foto: Divulgação/Zaya

Torta de brigadeiro sem glúten

(Por Zaya)

Ingredientes para a massa:

150g de farinha de mandioca tipo 1

90g de farinha de castanha de caju ou amêndoas

30g de cacau alcalino

30g de açúcar demerara

150g de óleo de coco (pode ser óleo de girassol ou manteiga derretida)

2 ovos

30ml de leite (caso necessário)



Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até que fique uma massa homogênea e desgrude das mãos. Caso necessário, use um pouco de água ou leite para obter uma massa mais macia. Forre o fundo e as laterais (altura de 2 dedos) de uma forma 26cm. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC até que a massa esteja firme, cerca de 20 a 25 minutos.



Ingredientes para o recheio:

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

150g de chocolate em gotas 70%

Modo de preparo: Em uma panela, misture todos os ingredientes acima. Leve ao fogo baixo para

médio, mexendo delicadamente sem parar, até que a mistura comece a desgrudar do fundo.

Montagem:

Após a massa esfriar, retire da forma e coloque sobre um prato de servir. Coloque o brigadeiro ainda morno por cima, para que seja possível modelá-lo com a espátula. Você pode decorar com granulados, gotas de chocolate, raspas de laranja ou frutas vermelhas.

Foto: Divulgação/Zaya

Torta Romeu e Julieta sem glúten

(Por Zaya)

Ingredientes para a massa:

150g de farinha de mandioca tipo 1

90g de farinha de castanha de caju ou amêndoas

150g de manteiga derretida

2 ovos

20g de queijo parmesão ralado

20g de açúcar



Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até que fique uma massa homogênea e desgrude das mãos. Forre o fundo e as laterais (altura de 3 dedos) de uma forma 24 cm. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus até que a massa esteja dourada ( cerca de 20 minutos).



Ingredientes para o recheio:

1 copo de requeijão

1 xícara de leite de castanha

1 colher de sopa de farinha de mandioca tipo 1

1 xícara de muçarela ralada



Modo de preparo:

Em uma panela, misture previamente todos os ingredientes com um fouet. Leve ao fogo baixo até engrossar essa mistura. A textura ideal é similar ao de um requeijão cremoso.



Cobertura:

Geleia de Goiaba cremosa (pode fazer em casa ou comprar pronta)

Goiabada cascão

Açúcar cristal



Montagem:

Após a massa esfriar, retire da forma e cubra com o creme de queijo. Por cima, coloque

delicadamente a geleia de goiaba. Decore com pedacinhos de goiabada cascão e açúcar cristal.

Foto: Divulgação/Zaya

Empadão de frango sem glúten

(Por Zaya)

Ingredientes para a massa:

150g de farinha de mandioca tipo 1

90g de farinha de castanha de caju ou amêndoas

150g de manteiga derretida

2 ovos

Modo de preparo: Em um bowl, misture todos os ingredientes até desgrudar das mãos. Forre o

fundo de uma forma 15cm e as laterais. Reserve o restante da massa para cobrir a torta.

Ingredientes para o recheio de frango:

1 kg de frango cozido e desfiado

1 lata de milho verde

2 tomates picados

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 copo de requeijão

1/2 colher de sopa de farinha de mandioca tipo 1 (Zaya)

1 bisnaga de requeijão cremoso tipo Catupiry

Modo de preparo: Refogue o alho e a cebola, junte o tomate e refogue por mais alguns segundos.

Adicione o frango desfiado, o requeijão e a meia colher de Zaya. Misture bem e deixe o recheio

esfriar. Disponha o recheio por cima da massa, cubra com o requeijão cremoso. Abra o restante da

massa e cubra a torta. Leve para assar ao forno 200°C por cerca de 35 minutos.

Foto: Divulgação/Zaya

Torta de limão sem glúten

(Por Zaya)

Ingredientes para a massa:

150g de farinha de mandioca tipo 1

90g de farinha de castanha de caju ou amêndoas

150g de manteiga derretida

2 ovos

30g de açúcar demerara



Modo de preparo:

Em um bowl, misture todos os ingredientes até desgrudar das mãos. Forre o

fundo de uma forma 16cm e as laterais, na altura de 4 a 5 dedos. Com a ponta do garfo, faça

furinhos no fundo da forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 minutos, até

que as bordas estejam bem douradas.



Ingredientes para o creme de limão:

350ml de água filtrada

150g de açúcar demerara

Suco de 1 limão italiano

Suco de 2 limões tahiti pequenos

6 gemas peneiradas

40g de farinha de mandioca tipo 1

Zest de 2 limões sicilianos

Uma pitada de sal

30g de manteiga em cubos



Modo de preparo:

Em uma panela, misture todos os ingredientes, exceto a manteiga em cubos. Leve ao fogo baixo até que crie uma consistência mais pastosa. Desligue o fogo e junte a manteiga em cubos até derreter.



Ingredientes para o merengue:

6 claras

1 colher de sopa cheia de açúcar demerara



Modo de preparo:

Em uma panela pequena, leve os ingredientes ao fogo bem baixo, mexendo delicadamente até que o açúcar esteja dissolvido. Leve essa mistura para a batedeira e bata em velocidade média, colocando algumas gotinhas de limão, até que esteja em ponto de bico.



Montagem da torta de limão:

Com a base da massa já fria e desinformada, recheie com o creme de limão e leve para a geladeira até que esteja bem firme. Quando for servir, cubra com o merengue e jogue por cima mais raspas de limão. Com a ajuda de um maçarico, você pode dourar as pontas do merengue (opcional).

