A- A+

Sabores Aprenda a preparar fettuccine com frutos do mar, uma receita com o toque da cozinha italiana Prato é preparado com lula, mexilhão e camarão in natura

Saborosa receita para ser degustada com um vinho branco durante o inverno e com preparo rápido, o fettuccine com frutos do mar traz o sabor da cozinha italiana para dentro de casa. Feito com lula, mexilhão, camarão in natura e o macarrão no formato fettuccine, a receita pode ser preparada para consumo individual, acompanhado de um inesquecível molho. Tome nota!

Fettuccine com frutos do mar

(Por Vivenda do Camarão)

Ingredientes

- 2 xícaras (chá) de macarrão tipo Fettuccine

- 1 colher (sopa) de azeite de oliva

- meia cebola pequena picada

- 1 dente de alho amassado

- meia colher (chá) de açafrão

- 200 g de lula cortada em anéis

- 200 g de mexilhão

- 200 g de camarão

- 1 embalagem de polpa de tomate

- meia xícara (chá) de maionese com limão

Modo de preparo:

- Cozinhe o macarrão, conforme instruções da embalagem

- Escorra e reserve

- Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho

- Junte o açafrão e misture rapidamente

- Adicione as lulas, os camarões e os mexilhões e refogue por 2 minutos

- Coloque a polpa de tomate e cozinhe por 10 minutos

- Acrescente a maionese com limão e misture até ficar cremoso

- Escalde o macarrão, coloque-o em uma travessa e cubra com o molho

- Sirva em seguida

Veja também

Coquetelaria Bar Caju participa da 11ª edição da Negroni Week e rece criações de Paulo Ravelli no Guest Bartender