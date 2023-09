Aprenda a preparar guacamole com tortillas, um aperitivo mexicano para impressionar suas visitas

A- A+

Muito popular entre os brasileiros, a guacamole mexicana é uma opção prática e saudável para servir de entrada em um encontro romântico ou para receber amigos em casa. Esse prato tem origem na civilização asteca, um povo ancestral que viveu no México no período pós-clássico, de 1300 a 1521 DC. O nome “guacamole” vem de “ahuacamolli”, união das palavras “ahuacatl” (abacate) e “molli” (molho), em náuatle - idioma dos astecas.

Para ensinar o passo a passo dessa receita deliciosa e nutritiva, convidamos o chef Demetrius Brito, professor da disciplina Cozinha das Américas da Faculdade de Gastronomia do Senac-PE e sócio do Com açúcar e pimenta (Instagram @comacucarepimenta). Tome nota!

Guacamole com tortillas

(Por chef Demetrius Brito)



Ingredientes:



Para o guacamole:

1 abacate médio

3 tomates

1 cebola roxa

1 cebola branca

1 limão

1/5 de um maço de coentro

3 pimentas dedo de moça



Para as tortillas:

Farinha de milho (250g)

Farinha de trigo (80g)

Água (80ml)

Banha de porco ou óleo de milho (50g)

Modo de preparo:

Prepare o mise en place cortando as cebolas e os tomates em cubinhos pequenos (brunoise), picando finamente o coentro (folhas e talo) e as pimentas dedo de moça (caso não goste de muito picante, retire as sementes). Com uma faca, retire a polpa do abacate e amasse com um garfo em um prato. Depois de bem amassado, tempere com sal, pimenta do reino e as pimentas dedo de moça picadas. Em seguida, inclua as cebolas e os tomates e o coentro. Para finalizar, acrescente um fio de azeite e o sumo de um limão.

Para a massa da tortilla, junte em uma tigela as farinhas de milho e trigo, a banha de porco (ou óleo de milho) e a água. Com um dedo, misture e incorpore os líquidos aos ingredientes sólidos. Use as mãos para apertar a massa e deixá-la homogênea. Sove bem a massa para que ela ganhe liga. Deixe descansando por 30 minutos. Divida a massa em três partes e abra em um refratário untado com fatinha. Use uma forma para cortar o formato de círculos. Corte os círculos em 4 partes. Leve ao forno preaquecido a 220º C, por 7 minutos. Sirva as tortillas como acompanhamento.

Rendimento: porção para 3 ou 4 pessoas

