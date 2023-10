Aprenda a preparar o bolo da Coroa de Frankfurt, típica receita alemã

A- A+

O bolo Coroa de Frankfurt, também conhecida como Frankfurter Kranz, é uma receita típica alemã. Adornado com camadas douradas e frutas como "joias" de uma coroa, fazer este bolo é uma ótima maneira de celebrar o aniversário como uma realeza. Então, tome nota!



Bolo Coroa de Frankfurt

(Por Receitas Nestlé)

Ingredientes:



Massa

250 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

2 xícaras (chá) de açúcar refinado

6 ovos em temperatura ambiente

1 colher (sopa) de essência de baunilha

1 pitada de sal

1 xícara (chá) de amido de milho

2 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada

1 colher (sopa) de fermento em pó



Recheio

500 ml de leite integral

1 caixinha creme de leite

2 caixinhas de pó para pudim sabor baunilha

300 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente, em cubos

1 xícara e meia (chá) de açúcar refinado



Montagem

3 xícaras (chá) de nozes picadas e tostadas

1 xícara (chá) de geleia de morango ou frutas vermelhas

Cerejas em calda para decorar



Modo de Preparo:



Massa

1. Em uma batedeira com o batedor raquete, comece misturando a manteiga e o açúcar em velocidade média, raspando sempre as laterais, até obter um creme fofo e esbranquiçado.

2. Adicione os ovos um a um, ainda batendo e, em seguida, peneire os secos todos juntos e aos poucos para que sejam incorporados à massa.

3. Transfira a massa para uma forma redonda de furo no meio (23 cm de diâmetro), untada e enfarinhada e leve para assar em forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 40-50 minutos, até que cresça e doure. Espere esfriar para desenformar e reserve.

Recheio

4. Em uma panela, misture o Leite, o NESTLÉ Creme de Leite, o pó para pudim e o açúcar com a ajuda de um batedor de arame. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que comece a engrossar. Quando ficar firme, retire do fogo, transfira para um recipiente, cubra com filme-plástico e deixe esfriar por completo em geladeira.

5. Em uma batedeira com batedor globo, bata em velocidade alta a manteiga e o açúcar para que fique um creme bem homogêneo. Em seguida, adicione o creme reservado aos poucos e continue batendo até que tudo se incorpore e fique firme. Reserve.



Montagem

6. Corte a Massa em três camadas. Sobre cada uma delas, utilizando um saco de confeitar, disponha o Recheio em círculo nas bordas, deixando espaço entre eles para colocar a geleia. Coloque a próxima camada do bolo e repita o processo. Feche seu bolo e cubra-o com o restante do Recheio, espatulando para que fique uniforme. Decore-o todinho com as nozes e disponhas as cerejas por cima para finalizar. Sirva.

