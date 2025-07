Aprenda a preparar sua própria pizza em casa: queijo, tomate e manjericão são ingredientes

A- A+

Leia também

• "Manual do ceviche" é lançamento do chef Marco Spinoza, pela editora Senac; saiba mais sobre a obra

• Unesco declara ceviche peruano Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

Qua tal aproveitar o gatilho do Dia da Pizza (hoje) para preparar a sua própria massa em casa? Ou em qualquer outro dia?

Quem dá a dica da massa caseira é o time de desenvolvimento de cullinária da empresa Renata, fabricante de farinha de trigo. A pizza da vez é uma bem classicona, com poucos ingredientes, bem à moda italiana. Vá às compras e mãos à obra.



Ah, e não esqueça de separar os utensílios essenciais para o preparo, como um medidor.

RECEITA

Pizza marguerita



Ingredientes da massa:

1kg de farinha de trigo tipo super premium

1 colher de sopa de sal

2 gramas de fermento biológico fresco

700ml de água

Ingredientes do molho de tomate:

Queijo muçarela

Tomates cereja a gosto

Manjericão a gosto

Preparo:

Misture em um bowl a água e o fermento

Junte a farinha e o sal, e misture até sumir toda a farinha de trigo. Deixe descansar na geladeira por uma hora

Depois retire da geladeira e faça dobras

Separe em porções pequenas e deixe descansar por pelo menos cinco horas em temperatura ambiente

Abra, espalhe o molho e cubra com queijo e tomates

Asse no forno a 250°C até dourar e derreter o queijo

Finalize com manjericão



Veja também