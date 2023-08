A- A+

Sabores Aprenda a preparar um carbonara sertanejo finalizado com charque e coentro picado Prepare essa saborosa massa para o almoço do fim de semana

Gosta de fazer releituras de pratos clássicos? Que tal acrescentar ao famoso carbonara um toque regional? Apresentamos uma receita prática sugerida pela Pilar, da M. Dias Branco, com o passo a passo para preparar um maravilhoso carbonara sertanejo, finalizado com charque desfiada e coentro picado. Tome nota!

Carbonara Sertanejo

(Por Pilar, da M. Dias Branco)

Ingredientes:

1 pacote de Espaguete Pilar

12 gemas de ovo

100 g de queijo parmesão

800 g de charque

1 xícara de folhas de coentro

1 cebola

1 cenoura

Azeite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta moída na hora

Modo de Preparo:

Em uma panela de pressão acrescente a charque, a cebola cortada em 4 partes e a cenoura em rodelas. Cozinhe por 40 minutos. Escorra e desfie a charque finamente, descartando a cebola e a cenoura. Frite com azeite a charque desfiada em uma frigideira até ficar crocante. Escorra em papel absorvente. Reserve. Em um recipiente misture as gemas, o queijo parmesão ralado, ½ xícara do coentro picado, 1/3 de charque frita, sal e pimenta-do-reino preta moída na hora.



Misture tudo até homogeneizar e reserve. Cozinhe o espaguete até ficar “al dente”. Escorra rapidamente devolvendo a massa para a panela, conservando um pouco da água de cozimento. Com o fogo apagado acrescente à panela com o espaguete a mistura de gemas e mexa delicadamente. Disponha o espaguete em uma travessa, finalizando por cima com o restante do charque e o do coentro picado. Sirva.

Tempo de preparo: 45 minutos

