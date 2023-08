Aprenda a preparar um delicioso e prático bolo de cenoura de liquidificador

A- A+

Com a correria dos dias, receitas práticas são muito bem-vindas, principalmente quando se trata de uma deliciosa sobremesa. Para impressionar amigos e familiares sem perder o precioso tempo, o bolo de cenoura é uma ótima pedida. A editoria Sabores convidou o chef Felipe Costa, intrutor do curso de confeitaria do Grau Profissionalizante, que compartilhou o passo a passo da receita. Tome nota!

Bolo de cenoura

(Por Felipe Costa)

Ingredientes:

Para a massa

1 1/2 xícara de trigo sem fermento

1 1/2 xícara de açúcar refinado

1 xícara de óleo

1 1/2 de cenoura picada em cubos

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico

Para a cobertura de ganache cremosa de brigadeiro

1 cx de leite condensando

1 cx de creme de leite

60g de chocolate 50% cacau em pó

100g de chocolate em barra

1 colher de sopa de margarina ou manteiga

Modo de preparo da massa:

No liquidificador bata os ovos, o óleo e a cenoura por aproximadamente 5 minutos. Após bater, despeje em um recipiente a mistura e adicione o açúcar, misture por 1 minuto. Adicione a farinha de trigo e o fermento e mexa bem até ficar bem incorporada. Despeje em uma forma untada e leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 45 minutos.



Modo de preparo da cobertura:



É uma panela coloque, o leite condensado, meia caixa de creme de leite, chocolate em pó e a margarina, misture bem e leve ao fogo em temperatura média. Sem parar de mexer marque o tempo de 8 minutos. Desligue o fogo, acrescente o chocolate em barra e misture até derreter por completo, por último coloque a outra metade do creme de leite, misture bem. Está pronta sua ganache cremosa.

