Aprenda a preparar um espaguetini cacio e pepe, receita tradicional da Itália

Feito com poucos ingredientes, a exemplo do queijo pecorino e da pimenta preta, o prato que veio dos romanos para o mundo gastronômico, o espaguetini cacio e pepe nasceu durante os movimentos de rebanhos, nos quais os pastores caminhavam por dias, assim necessitando de alimentos que lhe dessem energia ao mesmo tempo que aguentasse longos períodos.

A pimenta preta estimulava diretamente os receptores de calor e ajudava os pastores a se protegerem do frio. Já o queijo envelhecido era o alimento que aguentava as longas caminhadas, enquanto a massa seca garantia a quantidade certa de carboidratos e calorias, que garantiam a energia.

Do campo para as tabernas romanas e de lá para o resto da Itália. Em pouco tempo a receita se tornou uma das queridinhas dos italianos. Confira a receita exclusiva compartilhada pela Barilla, empresa de massas.

Spaghettini Cacio e Pepe

(Por Barilla)

Ingredientes

500g de Spaghettini Barilla

300ml de leite integral

5g de amido de milho

80g de queijo Grana Padano ralado

Raspas de 1 limão siciliano

2 ramos de tomilho limão

Sal e pimenta do reino preta

Modo de preparo

Diluir o amido de milho no leite frio e levar ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar. Temperar o molho com o queijo ralado, sal e pimenta a gosto. Cozinhar a massa em abundante água salgada. Escorrer dois minutos antes do tempo indicado na embalagem de modo que fique “al dente”. Juntar a massa ao molho, mexendo bem pelos dois minutos faltantes. Se necessário, colocar uma concha da água do cozimento. Finalizar com as raspas do limão e folhas do tomilho limão.



Rendimento: 6 porções

