Aprenda e faça uma versão abrasileirada do sanduíche choripan

O choripan é o lanche de rua mais tradicional em toda a Argentina. A mistura é simples - pão francês e linguiça, mais um molho base chamado chimichurri.

Obviamente, as variações existem e são bem-vindas, da inclusão de maioneses aromatizada a legumes. Hoje, aprenda uma variação abrasileirada, que o time de culinária da rede Água Doce ensina - leva linguiça toscana e muçarela. Bom apetite!

RECEITA

Choripan à moda brasileira

Ingrediente para o choripan:

4 pães franceses

50g de chimichurri (ervas desidratadas)

100ml de óleo de sua preferência

50ml de azeite

1 pimentão vermelho

3 colheres de cheiro verde picado

½ colher de café de sal

4 gomos de linguiça toscana

8 fatias de muçarela (ou 25 g de muçarela ralada)

Ingredientes para o vinagrete de cebola:

3 cebolas médias

2 colheres de café de orégano

2 colheres de café de sal

½ colher de café de açúcar

50ml de azeite

25ml de vinagre de sua preferência

20ml de água

Modo de preparo da linguiça:

Em uma churrasqueira, coloque as linguiças para assar, corte o pão ao meio, sele brevemente e reserve

Quando as linguiças estiverem assadas, retire da brasa e corte ao meio no comprimento



Volte as toscanas cortadas para churrasqueira com a muçarela por cima e utilize uma assadeira ou marinex para cobrir por aproximadamente três minutos, dessa maneira o queijo derreterá e a linguiça não ficará seca



Retire a forma com ajuda de luva térmica de cozinha para evitar acidentes e após utilize um pegador para as linguiças com queijo derretido

Modo de preparo do molho chimichurri:

Misture o chimichurri com óleo e azeite e reserve

Corte o pimentão vermelho ao meio, tire as sementes e pique em cubos bem pequenos

Junte ao chimichurri hidratado, coloque o cheiro verde e o sal a gosto

Modo de preparo do vinagrete:

Mantenha as cebolas com cascas, corte ao meio no sentido da raiz e leve para grelhar na churrasqueira por cinco minutos com a parte plana para baixo, até que a casca comece a se soltar

Após, retire do braseiro, espere esfriar, descasque as cebolas e corte em fatias finas

Em uma vasilha, coloque as cebolas, o açúcar, azeite, vinagre, água, orégano, sal e mexa

Montagem:

Passe uma camada rasa de molho chimichurri na parte debaixo dos pães, coloque as linguiças com a muçarela derretida e mais uma camada generosa de molho chimichurri por cima

O vinagrete de cebola é servido a parte como acompanhamento para o choripan

Rendimento: 4 porções

