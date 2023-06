A- A+

Sabores Aprenda nove receitas típicas para surpreender no seu arraial com amigos; tome nota! De cupcake de fubá e carne seca a beijinho de milho, aprenda o passo a passo

Junho chegou e, com ele, uma das comemorações mais esperadas e deliciosas do ano: o São João. A celebração se destaca não apenas por sua tradição, mas também pelos seus sabores e comidas típicas, que vão desde o bolo de milho até o arroz doce. Para entrar no clima de arraial, trazemos nove receitas reinventando os seus tradicionais preparos. Confira!

Receitas Salgadas

(Por Tastemade)

Bolo Salgado de Milho

Ingredientes

1 lata de milho drenado

1 xícara de leite

¾ xícara de óleo

3 ovos

Sal

Pimenta do reino

1 colher de sopa de salsinha picada

2 xícaras de farinha

1 colher de sopa de fermento

1 ½ xícara de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

No liquidificador, bater o milho, o leite, o óleo e os ovos. Dispor a mistura em uma tigela, temperar com sal e pimenta e adicionar a salsinha.



Juntar a farinha, misturar até a massa ficar homogênea. Juntar o fermento e dispor em uma assadeira untada e enfarinhada. Cobrir com o queijo e assar em forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 40 minutos ou até que esteja bem dourado e o palito saia limpo.

Cupcake de Fubá e Carne Seca



Ingredientes

1 xícara de milho com água

½ xícara de óleo

4 ovos

½ xícara de queijo parmesão ralado

1 ½ xícara de fubá

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de fermento químico

50g de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

300g de carne seca cozida desfiada

Sal

¼ maço de salsinha picada

1 xícara de requeijão cremoso

Modo de preparo:

Bater o milho, o óleo, os ovos e o parmesão no liquidificador. Em outra tigela misturar o fubá e a farinha de trigo. Juntar a mistura líquida. Por último, adicionar o fermento e incorporar delicadamente. Dispor a mistura de bolo em forminhas de papel e assar em forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 20 minutos.

Refogar na manteiga, a cebola, o alho e a carne seca. Corrigir o sal se necessário e adicionar a salsinha picada. Reservar. Com auxílio de um cortador, fazer furinhos nos cupcakes e rechear com o requeijão e com a carne seca.

Milho no Palito

Ingredientes

3 espigas de milho cortadas ao meio

100g de manteiga em temperatura ambiente

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado + 2 colheres de sopa para polvilhar

1 colher de sopa de tomilho

1 colher de sopa de alecrim

Sal

Pimenta do reino

Modo de preparo

Cozinhar o milho em uma panela com água até que o milho fique macio. Misturar a manteiga, o queijo parmesão, o tomilho e o alecrim. Corrigir o sal e adicionar a pimenta.



Espetar as espigas, já mais frias, com um palito de churrasco, bezuntar com a manteiga de ervas e polvilhar com o parmesão. Aquecer uma frigideira, dourar as espigas de milho e servir.

Receitas Doces



Canjica de três leites

Ingredientes

4 espigas de milho

1 ½ xícara de leite

1 xícara de leite de coco

1 xícara de leite condensado

1 canela em pau

Canela em pó

Modo de preparo

No liquidificador, adicionar os grãos das 4 espigas de milho, o leite e o leite de coco e bater bem. Dispor a mistura em uma panela e adicionar o leite condensado e a canela. Cozinhar em fogo, mexendo sempre até que a mistura engrosse. Servir quente ou fria com canela em pó.

Arroz Doce Caramelizado

Ingredientes

1 xíc. de arroz branco

1 ½ xíc. de leite integral

1 ½ xíc. de água

1 canela em pau e em pó

1 xícara de açúcar

1 xícara de leite de coco

1 xícara de leite condensado



Modo de preparo

Em uma panela cozinhe o arroz com a água e a canela por cerca de 15 minutos ou até que os grãos estejam macios. Enquanto isso, em outra panela derreta o açúcar até que ele fique completamente liquido. Cuidado para não queimar! Açúcar queimado amarga e vai estragar sua receita.

Quando todo o açúcar estiver derretido, adicione o leite de coco e o leite e misture para dissolver o açúcar (ao colocar o leite, o caramelo vai borbulhar e soltar vapor, então, cuidado para não se queimar). Quando o leite e o caramelo estiverem homogêneos, junte o arroz já cozido e o leite condensado. Deixe cozinhar em fogo bem baixo por mais 5 minutos mexendo de vez em quando para que não grude no fundo.



Depois é só desligar a panela e deixar descansar por 15 minutos para esfriar e engrossar. Se preferir gelado, leve à geladeira por pelo menos 2 horas depois de frio Finalize com canela em pó e sirva.

Torta de Paçoca

Ingredientes

200g de biscoito de amendoim

10 unidades de paçoca

120g de manteiga derretida

2 latas de leite condensado

½ xícara de pasta de amendoim

½ xícara de creme de leite



Modo de preparo

No processador, bater os biscoitos até formar uma farofa. Adicionar 10 paçocas e a manteiga derretida e processar por mais 1 minuto. Dispor em uma forma redonda de fundo removível, cobrindo o fundo e a borda, e assar em forno preaquecido a 200 graus por 5 minutos. Reservar para esfriar.



Em uma panela, adicionar o leite condensado e a pasta de amendoim. Levar ao fogo baixo, mexendo sempre até começar a desgrudar do fundo da panela. Juntar o creme de leite e seguir mexendo até começar a desgrudar do fundo da panela novamente. Reservar.



Dispor o creme de amendoim na base de biscoito e cobrir com a paçoca .

Levar para a refrigeração por, pelo menos, 3 horas.

Beijinho de Milho

Ingredientes

1 lata de milho doce

2 latas (790g) de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

2 xícaras de coco ralado

Modo de preparo

Bater, no liquidificador, o milho e o leite condensado. Peneirar a mistura, dispor em uma panela e adicionar a manteiga. Levar ao fogo baixo, mexendo sempre, juntar 1 xícara de coco ralado e seguir mexendo até começar a soltar do fundo da panela. Dispor em um refratário untado e levar a geladeira por 2 horas. Formatar bolinhas, passar no coco ralado e servir.

Bolo de Tapioca



Ingredientes

1 xícara de tapioca granulada

1 1/2 xícara de leite morno

4 ovos

1 vidro (200ml) de leite de coco

75g manteiga em temperatura ambiente

1 xícara de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de coco ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

¾ xícara de leite condensado

¼ xícara de creme de leite

¼ xícara de leite de coco

2 colheres de sopa de leite em pó



Modo de preparo

Misturar a tapioca granulada com o leite morno e deixar hidratar por 30 minutos. No liquidificador, bater os ovos, o leite de coco, a manteiga e o açúcar. Dispor em uma tigela e adicionar a farinha de trigo e o coco ralado. Adicionar a tapioca hidratada e mexer bem para incorporar a massa.

Por fim, adicionar o fermento em pó e misturar, delicadamente. Dispor em uma assadeira com furo no meio, untada e enfarinhada e assar em forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 50 minutos ou até que esteja bem dourado. Misturar o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e o leite em pó. Finalizar o bolo com a cobertura de leites .

Bolo de Pamonha

Ingredientes

1 lata de milho verde

3 ovos

160g de farinha de milho

210g de açúcar

180g de farinha de trigo

280ml de leite

120ml de óleo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de requeijão cremoso

Modo de preparo

No liquidificador, bater o milho, os ovos, a farinha de milho, o açúcar, 20g (3 colheres de sopa) de farinha de trigo, o leite, o óleo e o sal. Dispor em uma tigela, peneirar a farinha de trigo e misturar. Juntar o fermento em pó, delicadamente.



Dispor em uma forma untada e polvilhada com farinha de milho e adicionar colheradas de requeijão sobre a massa. Assar em forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 45 minutos ou até que esteja bem dourado.

