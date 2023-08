A- A+

Pode parecer simples, mas a tradicional omelete francesa tem técnicas que precisam ser observadas para chegar à perfeição. Para descobrir os segredos da receita, a editoria Sabores convidou o chef Rafael Andrade (@chefrafaelandrade), do Munay Sushi criativo (@munaysushi) para ensinar o passo a passo do prato.

O chef compartilhou duas receitas: a tradicional omelete francesa e uma versão com ingredientes típicos do Nordeste como manteiga de garrafa e queijo manteiga, de dar água na boca. Tome nota, tente fazer em cas e compartilha aqui se deu certo!

RECEITA:

Omelete francesa tradicional



Ingredientes:

2 ovos

1 colher de manteiga

Sal e pimenta do reino a gosto

Folhas de salsinha para decorar

Modo de preparo:

Em um bowl, adicione dois ovos e tempere com uma pitada de sal e pimenta. Com um fuê, bata os ovos por cerca de 30 segundos, até eles ficarem com textura homogênea. Adicione uma colher de manteiga em uma frigideira antiaderente e deixe aquecer no fogo. Despeje os ovos e, com ajuda de uma espátula fina de silicone, vá soltando as bordas para não queimar e bata levemente com a ponta da espátula em toda a superfície da massa de ovos, girando a frigideira para distribuir bem o conteúdo e controlando a intensidade da chama. Antes de cozinhar completamente e com o interior da massa ainda cremoso, tire do fogo e continue soltando as bordas da omelete. Bater levemente com uma das mãos no cabo da frigideira ajuda a soltar da panela. Vire uma das pontas da omelete e dobre um pouco. Esta será a parte que primeiro vai cair no prato. Com a frigideira inclinada, vire a omelete e acerte as pontas com os dedos. Decore com folhas de salsinha.



Omelete regional:

Ingredientes

2 ovos caipiras

1 colher de manteiga de garrafa

1 colher de nata (20g)

50g de queijo manteiga

Sal e pimenta do reino a gosto

Salsinha picada



Modo de preparo.

Em um bowl, adicione dois ovos e tempere com uma pitada de sal e pimenta e uma colher de nata. Com um fuê, bata os ingredientes por cerca de 30 segundos, até eles ficarem com textura homogênea. Adicione uma colher de manteiga de garrafa em uma frigideira antiaderente e deixe aquecer no fogo. Despeje os ovos com a nata e, com ajuda de uma espátula fina de silicone, vá soltando as bordas para não queimar e bata levemente com a ponta da espátula em toda a superfície da massa de ovos, girando a frigideira para distribuir bem o conteúdo e controlando a intensidade da chama. Adicione queijo manteiga ralado no recheio.



Antes de cozinhar completamente e com o interior da massa ainda cremoso, tire do fogo e continue soltando as bordas da omelete. Bater levemente com uma das mãos no cabo da frigideira ajuda a soltar da panela. Vire uma das pontas da omelete e dobre um pouco. Esta será a parte que primeiro vai cair no prato. Com a frigideira inclinada, vire a omelete e acerte as pontas com os dedos. Decore com salsinha picada por cima.

