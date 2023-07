A- A+

Uma sobremesa com gosto de nostalgia que evoca momentos marcantes da vida de qualquer pessoa, assim podemos definir o bolo de noiva pernambucano. Em processo de se tornar Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, a receita provavelmente tem origem inglesa, com notável influência portuguesa e de outros países europeus. Mas foi em Pernambuco que ela se tornou uma das mais tradicionais sobremesas indispensáveis de grandes celebrações como casamentos e formaturas.

Para aprender os segredos do tradicional bolo de noiva, a editoria Sabores visitou a chef de cozinha, confeiteira e professora Cristianne Barros (Cristianne Boulitreau de Menezes Barros), nas instalações do curso de Gastronomia do Senac. Ela gentilmente compartilhou o passo a passo da receita da família Boulitreau, passada por gerações e que foi ensinada por sua mãe, Maria Nazareth.

RECEITA

Bolo de noiva pernambucano da família Boulitreau

(Por Chef Cristianne Barros)

Ingredientes:

Para a massa:

250g manteiga sem sal

250g açúcar mascavo

250g farinha de trigo (sem fermento - tipo 1)

3 ovos

60g Achocolatado ou cacau em pó

10g de fermento químico

500ml vinho do Porto ou Moscatel (para macerar as frutas)

250g de frutas cristalizadas

250g de uvas passas

250g de ameixas sem caroço

2 g de noz moscada (opcional)

1 pitada de sal

Modo de preparo:



Deixe as frutas macerando no vinho por no minimo 24 horas, no mínimo. Quanto mais tempo, melhor. Podem ficar meses apurando e o sabor só melhora. Em um bowl, deixe as ameixas de molho com bastante água na geladeira, um dia antes do preparo do bolo. Pré-aqueca o forno a 160°C, e insira uma caldeira de água no forno.

Realize o mise en place dos ingredientes, pesando-os. Reserve. Retire as ameixas da geladeira e, com o auxílio de uma panela, leve-as para cozinhar com 100g de açúcar (retirados da receita). Deixe cozinhar as ameixas até que amoleçam. Retire da cocção e ao esfriar machuque-,as com auxilio de um garfo e reserve.

Escorra o vinho das frutas maceradas e reserve. Processe as frutas cristalizadas. Leve a batedeira, a manteiga com o açúcar por em média 6 minutos. Insira os ovos um a um batendo bem, ou se preferir coloque as gemas e insira as claras em neve ao final da preparação da massa. Junte os secos, reservando o fermento.

Retire da batedeira e aos poucos envolva levemente os secos alternando com o vinho macerado das frutas. Insira as ameixas, as frutas cristalizadas e as passas e após, adicione o fermento e a noz (opcional). Unte ou utilize o desmoldante em uma forma de 15 cm x 10 cm de altura, e forre com papel manteiga, ultrapassando dois centímetros de altura da forma. Leve a cocção por em média de 1h30.

Para o glacê mármore tradicional:

70g de claras pasteurizadas

1,5 a 2,0kg de glaçúcar peneirado

100ml de sumo de limão (dois a três limões).

Modo de preparo:

Bata as claras até obter textura de neve. Aos poucos vá adicionando o açúcar até obter uma pasta cremosa, adicione o sumo do limão e um pouco mais de açúcar, quando estiver com textura cremosa, retire da batedeira e reserve um pouco para selar o bolo. Reserve. Aos poucos vá inserindo o glaçúcar até soltar das mãos. Mantenha coberto.

