HORTA EM CASA Aprenda passo a passo a fazer uma horta em casa; siga nossas dicas Empresa especializada em sementes ensina como acertar no cultivo

No calendário de estações do ano, pelo menos oficialmente, estamos em pleno outono - mesmo que, no Recife, os termômetros apontem temperaturas de alto verão.

Mas é nesta época em que alguns ingredientes despontam no seu auge do sabor e quantidade. Qual tal cultivar na sua própria casa seus vegetais preferidos?

Quem dá as dicas certeiras para não errar no preparo da horta caseira - tem coisa mais desanimadora do que plantar sementinhas e elas não vingarem? - é o time da Isla Sementes.

Um dos principais motivos para que a hortinha não vingue é que algumas cultivares não são adequadas para plantar naquele período em determinadas regiões.

Há hortaliças que precisam de climas frios para se desenvolver, outras de climas mais quentes e outras, ainda, de climas amenos. Confira as dicas da empresa especializada em sementes para ter sucesso na horta doméstica.

Em todo o Brasil, as variedades a seguir são de fácil adaptação: acelga, agrião, aipo, alho-poró, almeirão, beterraba, bebola, cebolinha, cenoura de inverno, chicória, couve manteiga, ervilha, espinafre, jiló, mostarda, nabo, rabanete, repolho de inverno, rúcula, salsa e manjericão.

Já nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas Gerais - abóbora, abobrinha, berinjela, coentro, couve-flor, feijão vagem, melancia, melão, pepino, pimenta, pimentão e tomate são abundantes.

Como plantar?

Plantar não tem segredo, mas requer cuidado e atenção. Após escolher a semente de sua preferência, defina o local que fará o plantio como um vaso ou floreira. É importante que o recipiente fique localizado em um espaço que tenha acesso à luz do sol, para facilitar no desenvolvimento da cultivar.

Em seguida, preencha o recipiente com substrato, faça um furo de aproximadamente 2 cm, acrescente a sua semente e cubra com um pouco de terra. Regue com uma quantidade de água que umedeça levemente a terra. Acompanhe o desenvolvimento da cultivar e não deixe de regar diariamente o seu plantio.

O ponto de colheita levará em conta o ciclo da planta escolhida que pode variar. É importante seguir as instruções que estão no verso dos envelopes de sementes para que você tenha uma hortaliça com bom crescimento.





