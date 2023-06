Aprenda receita benéfica para sua saúde de bolinho de arroz funcional

O hábito de cozinhar suas próprias refeições tem ganhado fama por ser muito vantajoso, pois ao se envolver no preparo, é possível escolher alimentos frescos, naturais e nutritivos, evitando açúcar ou sal. Além disso, você ganha consciência da qualidade nutricional dos alimentos que está consumindo.

Pensando nisso, Cintya Bassi, coordenadora de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde, preparou uma receita simples e saborosa, para agradar a diversos paladares. Afinal, cozinhar é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo e pode ser uma fonte de satisfação pessoal, permitindo que você experimente e crie pratos deliciosos e saudáveis para si mesmo e para os outros.

Acompanhe o preparo do Bolinho de Arroz

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz cozido e temperado

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de salsinha picada

2 colheres de queijo parmesão ralado

1 ovo

1 colher de chia

Sal e pimenta a gosto

Azeite para pincelar



Preparo:

Em uma travessa, misture todos os ingredientes, até formar uma massa homogênea. Forme bolinhos, pincele o azeite, e leve à air fryer por cerca de 10 minutos a 190°C. Sirva em seguida. Caso prefira fazer no forno, após pré-aquecê-lo, use em temperatura de 180º, por cerca de 20 minutos.

Além disso, você pode explorar ingredientes alternativos, como substituir farinhas refinadas por integrais, incorporar mais vegetais e fontes de proteína magra, e assim maximizar o valor nutricional de suas refeições.