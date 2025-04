Aprenda receita, passo a passo, de uma torta de maçã crocante com biscoito Maizena; confira

A- A+

Leia também

• Em Petrolina: Senac promove oficina gratuita de ovos de Páscoa e tendências da época

• Festival de Hambúrguer do Plaza: oitava edição do evento começa nesta sexta-feira (28)

Maçã é uma das frutas mais comuns nas gôndolas dos supermercados e feiras de rua e, além de ter uma composição nutricional interessante, é ótimo ingrediente para compor sobremesas delicadas.

É o caso da clássica torta de maçã com crûmble bem crocante - com uma bola de sorvete de creme fica ainda melhor! Qeum ensina uma versão bem explicadinha é o departamento de culinária da marca de biscoitos Piraquê, que utiliza biscoito Maizena no preparo. Mãos à obra!

RECEITA



Torta crûmble de maçã



Ingredientes da massa:

200g de biscoito Maizena triturado

150g de manteiga em temperatura ambiente

1 colher de chá de canela em pó

Ingredientes do recheio:

1 colher de sopa de amido de milho

Suco de 1 limão

5 maçãs sem casca e cortadas em cubos médios

½ xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

Ingredientes para o crûmble:

100g de Biscoito Maizena Piraquê

50g de açúcar

100g de manteiga fria e cortada em cubos

50g de amêndoas cruas picadas grosseiramente

Modo de preparo da massa:

Em um recipiente, misture o biscoito, manteiga e a canela até obter uma massa úmida

Forre o fundo e as laterais de uma forma redonda, de fundo removível, de 22,5 cm de diâmetro e refrigere

Recheio:

Dissolva o amido em ¾ de xícara (chá) de água e limão

Em uma panela, leve os demais ingredientes pra cozinhar, junto com o amido diluído, por cerca de 10 minutos

Espere esfriar por completo

Modo de preparo do crûmble:

Reserve 5 biscoitos e pique grosseiramente

O restante processe até farinha grossa

Misture a farinha de biscoito e o açúcar em uma tigela

Acrescente a manteiga e misture com as mãos até obter uma massa arenosa

Coloque as amêndoas e o restante do biscoito

Montagem:

Com a base fria, recheie a torta com o recheio já frio e cubra com a farofa

Asse a 180°C por cerca de 25 minutos até que o crûmble fique crocante

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 60 minutos

Veja também