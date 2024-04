Aprenda uma receita fácil de torta de palha italiana; confira passo a passo

A- A+

Você é do tipo de está no meio da semana já pensando no fim de semana? Então, que tal também já imaginar a sobremesa de domingo? Prática e super saborosa, a torta de palha mexicana, desenvolvida pelo time de culinária da Galo, é ótima pedida para adoçar o ânimo e, ainda mais, é prática de fazer. Anote no bloco de notas a listinha de poucos ingredientes e mãos à obra.

RECEITA

Torta de palha italiana



Ingredientes

1 pacote de biscoito Maizena (360g)

2 latas de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga

2 caixas de creme de leite

1 xícara de 200g de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Em uma panela média, junte o leite condensado, a manteiga, o creme de leite e o chocolate meio amargo



Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela



Unte uma forma redonda de fundo removível e posicione uma folha de papel manteiga no fundo

Cubra o fundo da forma com uma camada do biscoito



Em seguida, cubra os biscoitos com uma porção do brigadeiro



Faça as camadas de biscoito intercaladas com brigadeiro até a borda da forma



Leve à geladeira por, aproximadamente, 4 horas para firmar



Desenforme, decore com biscoito Maizena esfarelado por cima e sirva gelado

