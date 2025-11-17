A- A+

GASTRONOMI 1º Festival Gastronômico de Arcoverde celebra sabores e identidade do Sertão Com parceria do Sebrae e do Instituto César Santos, festival pretende colocar Arcoverde como polo de sabores da Região

Com programação que inclui aulas-show com chefs convidados a oficinas e consultorias, entre outras atividades, entre os próximos dias 21 e 23 acontece o 1º Festival Gastronônico de Arcoverde, no Sertão pernambucano.



Doze estabelecimentos da cidade participam da programação, pensada para fortalecer o setor gastronômico local e, dessa forma, colocar o município como um polo de sabores na Região.





Programação

O festival - que conta com apoio da prefeitura da cidade de Arcoverde, por meio da Secretaria de Turismo, Esportes e Eventos, em parceria com o Sebrae e com o Instituto César Santos, além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - vai contar com atividades diversas na programação.

"A proposta é valorizar a agricultura e o mercado local, fortalecer os pequenos produtores e mostrar, através da gastronomia, a força e a diversidade do Sertão pernambucano", ressalta o chef César Santos, presidente do Instituto parceiro do festival.

Além das aulas-show, realizadas no Centro Gastronômico e Artesanato (CGA), com os chefs Anna Corinna, Leandro Ricardo, Rafha Diniz, Rogério Ribeiro, Jonathan Liandro e Ana Amélia, o festival vai oferecer também ações formativas que incluem visitas técnicas aos estabelecimentos e capacitação de equipes.



Oficinas, curso de harmonizção com cachaça e circuito gastronômico completam a programação.



Rota Gastronômica

Na ocasião do 1º Festival Gastronômico de Arcoverde, será lançada a Rota Gastronômica.



Até 30 de dezembro o público poderá degustar pratos criados para o evento nos restaurantes participantes.

Cada cliente vai receber um cartão fidelidade que, ao completar a visita a pelo menos dez restaurantes, ganhará um brinde alusivo ao festival.

PROGRAMAÇÃO DAS AULAS-SHOW



1º Festival Gastronômico de Arcoverde

Sexta-feira, 21

CGA



15h - Aula-show com a chef Anna Corinna

16h30 - Aula-show com o chef Leandro Ricardo



Sábado, 22

CGA



15h - Aula-show com o chef Rafha Diniz

16h30 - Aula-show com o chef Rogério Ribeiro



Domingo, 23

CGA



15h - Aula-show com o chef Jonathan Liandro

16h30 - Aula-show com a chef Ana Amélia

SERVIÇO

1º Festival Gastronômico de Arcoverde

Quando: de 21 a 23 de novembro

Onde: Centro Gastronômico e Artesanato (CGA) e restaurantes participantes da cidade

Informações: @cga.arcoverde

