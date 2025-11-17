1º Festival Gastronômico de Arcoverde celebra sabores e identidade do Sertão
Com parceria do Sebrae e do Instituto César Santos, festival pretende colocar Arcoverde como polo de sabores da Região
Com programação que inclui aulas-show com chefs convidados a oficinas e consultorias, entre outras atividades, entre os próximos dias 21 e 23 acontece o 1º Festival Gastronônico de Arcoverde, no Sertão pernambucano.
Doze estabelecimentos da cidade participam da programação, pensada para fortalecer o setor gastronômico local e, dessa forma, colocar o município como um polo de sabores na Região.
Programação
O festival - que conta com apoio da prefeitura da cidade de Arcoverde, por meio da Secretaria de Turismo, Esportes e Eventos, em parceria com o Sebrae e com o Instituto César Santos, além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - vai contar com atividades diversas na programação.
"A proposta é valorizar a agricultura e o mercado local, fortalecer os pequenos produtores e mostrar, através da gastronomia, a força e a diversidade do Sertão pernambucano", ressalta o chef César Santos, presidente do Instituto parceiro do festival.
Além das aulas-show, realizadas no Centro Gastronômico e Artesanato (CGA), com os chefs Anna Corinna, Leandro Ricardo, Rafha Diniz, Rogério Ribeiro, Jonathan Liandro e Ana Amélia, o festival vai oferecer também ações formativas que incluem visitas técnicas aos estabelecimentos e capacitação de equipes.
Oficinas, curso de harmonizção com cachaça e circuito gastronômico completam a programação.
Rota Gastronômica
Na ocasião do 1º Festival Gastronômico de Arcoverde, será lançada a Rota Gastronômica.
Até 30 de dezembro o público poderá degustar pratos criados para o evento nos restaurantes participantes.
Cada cliente vai receber um cartão fidelidade que, ao completar a visita a pelo menos dez restaurantes, ganhará um brinde alusivo ao festival.
PROGRAMAÇÃO DAS AULAS-SHOW
1º Festival Gastronômico de Arcoverde
Sexta-feira, 21
CGA
15h - Aula-show com a chef Anna Corinna
16h30 - Aula-show com o chef Leandro Ricardo
Sábado, 22
CGA
15h - Aula-show com o chef Rafha Diniz
16h30 - Aula-show com o chef Rogério Ribeiro
Domingo, 23
CGA
15h - Aula-show com o chef Jonathan Liandro
16h30 - Aula-show com a chef Ana Amélia
SERVIÇO
1º Festival Gastronômico de Arcoverde
Quando: de 21 a 23 de novembro
Onde: Centro Gastronômico e Artesanato (CGA) e restaurantes participantes da cidade
Informações: @cga.arcoverde