Carnaval 2023 Arena Gastronômica do Carnaval inicia as operações na próxima quarta-feira (15) Espaço instalado na Rua do Observatório, sem número, Recife Antigo, funcionando até a terça-feira de Carnaval (21), dentro da Central do Carnaval

A Arena Gastronômica está de volta ao Carnaval do Reci após dois anos de hiato. A 14ª edição do projeto, criado para oferecer aos foliões um espaço confortável de alimentação e descanso, inicia as operações na próxima quarta-feira (15), na Rua do Observatório, sem número, Recife Antigo, funcionando até a terça-feira de Carnaval (21), dentro da Central do Carnaval.



Fruto da parceria entre a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e a Prefeitura do Recife, a Arena traz este ano 13 opções gastronômicas, número maior que o da edição de 2020. As casas participantes foram escolhidas a dedo para oferecer aos foliões opções de alimentação rápida, saborosa, segura e variada, com preços acessíveis. A Arena Gastronômica 2023 tem estrutura para acomodar, simultaneamente, 150 pessoas sentadas.

Restaurantes

Para marcar o retorno da Arena, um time de peso foi convocado. Nesta edição, estão confirmados os seguintes estabelecimentos: Acarajé e Tapiocaria da Mayara, Casa da Macaxeira, Empadinhas Barnabé, Espetinho da Ceça, Frankhaus Hot Dog, Hakata, Milk Shake Burger, My Burger, Plim Restaurante, Rei das Coxinhas, República dos Pastéis, Seu Luna Restaurante e Waynes Burger.

Assim, o cardápio da Arena Gastronômica 2023 varia entre acarajés, empadinhas, espetinhos, hot dog, milk shake, hambúrguer, pizzas, coxinhas, pastéis, comidas regionais, orientais e muito mais.

A diretora-executiva da Abrasel em Pernambuco, Rhaissa Soares, também informa que a 14ª edição da Arena contará com segurança policial reforçada. Além disso, a qualidade da comida ofertada pelos estabelecimentos será acompanhada regularmente por equipe formada por consultores e nutricionistas.

Bloco

Como manda a tradição, o bloco carnavalesco “Eu Só Como na Rua”, que sai desde a primeira edição da Arena Gastronômica e que é comandado pela Abrasel em Pernambuco, vai às ruas na quarta-feira (15). Com saída na Rua do Observatório às 19h, marca o início das atividades da Arena.

SERVIÇO:

Arena Gastronômica 2023

Dias: Quarta-feira (15), com abertura às 15h; e de quinta (16) a terça-feira (21). com abertura às 16h.

Local: Rua do Observatório, S/N, Recife Antigo.

