Carnaval 2024 Arena Gastronômica e feira no polo da folia garantem a alimentação segura no Carnaval; confira No Bairro do Recife e na Praça do Carmo, em Olinda, polos gastronômicos oferecerão lanches variados na folia de Momo

Nem precisaria compor um frevo para entoar que “saco vazio não para em pé”. A vontade de comer bate em todo folião que sabe a importância de se alimentar e, enfim, segurar o rojão. Entre lanches e refeições robustas, uma lista de lugares abertos para ninguém perder o passo.



Arena Gastronômica

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel em PE), em parceria com a Prefeitura do Recife, fará a 16° edição da Arena Gastronômica do Carnaval, próxima à Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, precisamente na rua do Observatório. O funcionamento ocorrerá entre os dias 7 e 13 de fevereiro, 16h às 2h. Por lá, produções mais tradicionais ou criações gourmet.



Entre as 14 operações estão Plim Pizzas, Turma do Ragú, Hakata, Casa da Macaxeira, Wayne's Burger, My Burger, Crepitxo, Rei da Coxinha, Espetinho da Ceça, República dos Pastéis, Big Sur, Degusta, Mamibigi e Pop Corn Doce Infância.



Feira em Olinda

A edição de Carnaval do festival Olinda dá Gosto será de 9 a 13 de fevereiro, das 11h às 22h.



A feira promete itens a preços populares, assinados por chefs do Estado, instalada próximo à Praça do Carmo. São 15 operações, com opções de petiscos, sanduíches, pratos quentes, opções vegetarianas e veganas e sobremesas.



Entre os estabelecimentos estão Dom Sain - Chef Caio Fernandes, Grego Grill, Chefs Atílio e Cesar Bastos, Mangueburguer - Chef Jhane Kelly, Chef Bárbara Vieira, Chef Hugo Rodrigues, Chef Cláudia Luna, Koletivo Gastrô, Comadre Coxinha - Amanda Escobar, entre outros. A ação é uma parceria entre o Instituto Cesar Santos, a Coca-Cola e Prefeitura de Olinda.



Mais endereços abertos:

Ponte Nova

Cozinha: francesa com ingredientes brasileiros

Funcionamento: Domingo (almoço), segunda (jantar), terça (jantar)

Endereço: rua do Cupim, 172, Graças

Instagram: @ponte_nova

Cia do Chopp

Cozinha: clássicos petiscos brasileiros

Funcionamento: diariamente, das 11h às 23h

Endereço: av. Cons. Aguiar, 2775, Boa Viagem

Instagram: @ciadochopp

Babylon Station

Cozinha: chope e hambúrguer

Funcionamento: esquema de day-use, com open bar e DJ

Valor: segunda (R$ 100) e terça (R$ 90), vendas no Sympla

Endereço: av. Cons. Aguiar, 2775, Boa Viagem

Instagram: @babylon.station

Lupi Pizzeria

Cozinha: pizza, risotos e cardápio executivo

Funcionamento: sábado à terça (almoço e jantar). Quarta (jantar)

Endereço: rua José Domingues da Silva, 238, Boa Viagem

Instagram: @lupipizzeria

Chicama

Cozinha: cozinha peruana

Funcionamento: sábado, segunda e terça (almoço - até 19h). Domingo e quarta (almoço)

Endereço: av. Eng. José Estelita, 1404 -1524 - São José

Instagram: @chicama

Chiwake

Cozinha: cozinha peruana

Funcionamento: sábado e terça (almoço e jantar). Domingo, segunda e quarta (almoço)

Endereço: rua da Hora, 820, Espinheiro

Instagram: @chiwake_recife

Parraxaxá

Cozinha: nordestina

Funcionamento: todos os dias (almoço e jantar)

Endereço: rua Igarassu, 40, Casa Forte e Av. Fernando Simões Barbosa, 1200, boa Viagem

Instagram: @parraxaxa

Papacapim

Cozinha: pizzaria

Funcionamento: todos os dias (almoço e jantar)

Endereço: av. Rui Barbosa, 1397, Graças

Instagram: @papacapimrestaurante

Forneiro

Cozinha: pizzaria e bar

Funcionamento: terça e quarta (jantar)

Endereço: av. Dezessete de Agosto, 807,Casa Forte

Instagram: @forneiropizzabar



