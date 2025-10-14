A- A+

PIZZA Armazém Guimarães, no RioMar Recife, reabre após reforma com menu renovado; confira Marca alagoana especializada em pizzas e massas chegou ao Recife em 2004

A casa alagoana Armazém Guimarães desembarcou no Recife em 2004 e, depois de algumas mudanças de ponto, se estabeleceu em definitivo na praça de alimentação do RioMar Shopping, no Pina.

Recentemente, o restaurante de pizzas e massas passou por reforma geral e acaba de reabrir com cardápio atualizado, mas ainda focado em pizzas no forno a lenha e pratos de massa com pegada clássica.

Sob gestão de Valéria Sabrá, o redesign da marca é assinado pela arquiteta Kátia Ferrão, o que inclui ambientação e identidade visual. O investimento da reestruturação custou R$ 500 mil.

Novidades

Agora, o espaço tem capacidade para 200 lugares e uma adega ampliada. Entre as novidades estão entradas, pratos para compartilhar, a exemplo do pernil de cordeiro, e sabores inéditos de pizza. Quem assina a gastroonomia da marca é o chef e fundador Breno Gama.



SERVIÇO

Armazém Guimarães

Onde: RioMar Shopping, Pina, Recife

Informaçoes: @armazemguimaraesrecife e (81) 99896-0166

*Com informações da assessoria de imprensa

