Seg, 29 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda28/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
drinque

Arp Bar, no Rio de Janeiro, lança carta de coquetéis repleta de referências; conheça

Assinados pelo mixologista Waguinho, os novos drinques autorais foram inspirados em antigas bebidas mundo afora

Reportar Erro
Arp Bar, no Rio, está com nova carta de coquetéisArp Bar, no Rio, está com nova carta de coquetéis - Foto: Nubra Farasi/Divulgação

Leia também

• Festival de Comida Ogra oferece pratos em tamanho exagerado; confira os participantes

• Sem segredos: aprenda, passo a passo, a fazer pão caseiro de batata-doce; confira

Como se não bastasse ser uma das hospedagens mais charmosas do Rio de Janeiro, o hotel Arpoador, na orla, acomoda ainda um bar super cool, aberto para clientes passantes, oferecendo menu contemporâneo e coquetelaria bem pensada.

E é exatamente das coqueteleiras de onde saem as novidades para a alta temporada do Arp Bar. Sob assinatura do mixologista Waguinho, a nova carta de coquetéis da casa faz um giro criativo por bebidas que fizeram fama em várias culturas no mundo. 

O Arp Bar foi eleito o 49º Melhor Bar do Brasil na lista "100 Melhores Bares do Brasil", da revista Casual Exame. 

O mixologista Waguinho assina as novidades da carta. Fotos: Nubra Farasi/Divulgação

Novos
coquetéis
Da nova leva criativa de Waguinho constam oito drinques autorais e que pretendem levar o consumidor a explorar a trajetória cultural e histórica das bebidas. 

A carta repaginada foi construída a partir das páginas do livro "A História do Mundo em 6 Copos", de Tom Standage, que ganhou layout sugerindo uma rota, com ilustrações que conectam criação a símbolos das civilizações que inspiraram o mixologista do Arp Bar. 

“Achei muito interessante e vi que poderia trazer as ideias do escritor para desenvolver uma carta com este conceito para o arp, em que cada coquetel tem uma história para contar. Quem não conhece a história das bebidas, como elas surgiram, vai poder descobrir por meio dos drinques. Estamos propondo uma jornada, uma espécie de viagem líquida através do cardápio, e por isso ele tem esse formato de rota”, confirma Waguinho. 

Inspirado na Escandinávia, o profissional propõe o coquetel Néctar (R$ 45), inspirado no hidromel que, segundo a lenda, dava coragem e força aos guerreiros vikings. É feito com bourbon Jim Beam, licor herbal, maracujá, camomila e hidromel de jataí, da marca Cia dos Fermentados. 

A antiga Roma é referenciada com o Paixão de Baco (R$ 41), preparado com Gin Bombay Sapphire, licor de framboesa, vinho tinto e shrub de morango e clarificado com iogurte grego.

Refrescante, o Arponche é inspirado no tradicional ponche britânico, servido em jarra para compartilhar, ganhando tropicalidade com Aperol, gin Bombay Sapphire, vinho rosé infusionado com goiaba e pimenta-rosa, borbulhante de caju, frutas e flores da estação.

Uma homenagem ao Nordeste brasileiro é feita com o Dragão do Mar (R$ 42), feito com cachaça Pindorama Ouro, vermute de caju, cajuína e bitter de laranja, finalizado com castanha-de-caju caramelizada e gergelim.

Todos os coquetéis são acompanhados de um ímã de geladeira, semelhante a cartão postal de viagem. 

SERVIÇO
Arp Bar
Onde: térreo do hotel Arpoador - Rua Francisco Otaviano, 177, Ipanema, Rio de Janeiro
Funcionamento: café da manhã - 7h às 11h30, de segunda a sexta e 7h ao meio-dia aos finais de semana e feriados; almoço e jantar - meio-dia às 23h, de segunda a sexta, 12h30 às 23h aos sábados e 12h30 às 22h aos domingos 
Instagram: @arpbar

Reportar Erro

Veja também

Newsletter