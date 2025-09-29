Arp Bar, no Rio de Janeiro, lança carta de coquetéis repleta de referências; conheça

A- A+

Como se não bastasse ser uma das hospedagens mais charmosas do Rio de Janeiro, o hotel Arpoador, na orla, acomoda ainda um bar super cool, aberto para clientes passantes, oferecendo menu contemporâneo e coquetelaria bem pensada.

E é exatamente das coqueteleiras de onde saem as novidades para a alta temporada do Arp Bar. Sob assinatura do mixologista Waguinho, a nova carta de coquetéis da casa faz um giro criativo por bebidas que fizeram fama em várias culturas no mundo.



O Arp Bar foi eleito o 49º Melhor Bar do Brasil na lista "100 Melhores Bares do Brasil", da revista Casual Exame.

O mixologista Waguinho assina as novidades da carta. Fotos: Nubra Farasi/Divulgação

Novos

coquetéis

Da nova leva criativa de Waguinho constam oito drinques autorais e que pretendem levar o consumidor a explorar a trajetória cultural e histórica das bebidas.

A carta repaginada foi construída a partir das páginas do livro "A História do Mundo em 6 Copos", de Tom Standage, que ganhou layout sugerindo uma rota, com ilustrações que conectam criação a símbolos das civilizações que inspiraram o mixologista do Arp Bar.

“Achei muito interessante e vi que poderia trazer as ideias do escritor para desenvolver uma carta com este conceito para o arp, em que cada coquetel tem uma história para contar. Quem não conhece a história das bebidas, como elas surgiram, vai poder descobrir por meio dos drinques. Estamos propondo uma jornada, uma espécie de viagem líquida através do cardápio, e por isso ele tem esse formato de rota”, confirma Waguinho.



Inspirado na Escandinávia, o profissional propõe o coquetel Néctar (R$ 45), inspirado no hidromel que, segundo a lenda, dava coragem e força aos guerreiros vikings. É feito com bourbon Jim Beam, licor herbal, maracujá, camomila e hidromel de jataí, da marca Cia dos Fermentados.



A antiga Roma é referenciada com o Paixão de Baco (R$ 41), preparado com Gin Bombay Sapphire, licor de framboesa, vinho tinto e shrub de morango e clarificado com iogurte grego.



Refrescante, o Arponche é inspirado no tradicional ponche britânico, servido em jarra para compartilhar, ganhando tropicalidade com Aperol, gin Bombay Sapphire, vinho rosé infusionado com goiaba e pimenta-rosa, borbulhante de caju, frutas e flores da estação.



Uma homenagem ao Nordeste brasileiro é feita com o Dragão do Mar (R$ 42), feito com cachaça Pindorama Ouro, vermute de caju, cajuína e bitter de laranja, finalizado com castanha-de-caju caramelizada e gergelim.



Todos os coquetéis são acompanhados de um ímã de geladeira, semelhante a cartão postal de viagem.



SERVIÇO

Arp Bar

Onde: térreo do hotel Arpoador - Rua Francisco Otaviano, 177, Ipanema, Rio de Janeiro

Funcionamento: café da manhã - 7h às 11h30, de segunda a sexta e 7h ao meio-dia aos finais de semana e feriados; almoço e jantar - meio-dia às 23h, de segunda a sexta, 12h30 às 23h aos sábados e 12h30 às 22h aos domingos

Instagram: @arpbar

