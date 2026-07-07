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arp bar Arp Bar promove nova edição do "Tons de Mar", com Camilo Vanazzi e Claudia Krauspenhar Dupla de chefs assina menu de quatro etapas reunindo diferentes referências da gastronomia brasileira

No dia 16 de julho, o Arp Bar, no térreo do hotel Arpoador, na orla de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, promove uma nova edição do projeto “Tons de Mar”, desta vez com um jantar a quatro mãos assinados pelo chef residente Camilo Vanazzi juto a convidada Claudia Krauspenhar, à frente do K.sa Restaurante, em Curitiba.



O menu terá quatro etapas e trará referências brasileiras, ingredientes sazonais e a autoralidade dos cozinheiros.

A experiência inicia com o couvert assinado por Camilo Vanazzi, com brioche, caponata, manteiga de limão, grissini folhado e vinagrete de mexilhões.



Na sequência, a entrada, criada em colaboração pelos chefs e servida para compartilhar, reúne crudo de peixe branco com gergelim, pimenta-de-cheiro e leite de coco, acompanhado de crocante de arroz oriental com atum e missô e um blinis de ostra com aïoli de capim-limão e bottarga.

Para o prato principal, servido individualmente, os clientes poderão escolher entre lula com acelga tostada, creme de castanha e farofa de cítricos, criação de Claudia Krauspenhar; corte de wagyu com trio de batatas, queijo Canastra, pesto de avelã e picles; ou espaguete de pupunha com cogumelos salteados, molho basílico e castanhas, ambos assinados por Camilo Venazzi.

Encerrando a experiência “Tons de Mar”, a sobremesa criada pela dupla, também para compartilhar, será um mil-folhas de quindim e entremet de chocolate intenso com cremeux de cupuaçu e amendoim. O menu ainda disponibilizará opções vegetarianas mediante solicitação.



O jantar, servido das 19h às 23h, custa R$ 289 por pessoa, com taxa de serviço de 13% inclusa e bebidas cobradas à parte.

SERVIÇO

“Tons de Mar” com os chefs Camilo Vanazzi (Arp Bar) e Claudia Krauspenhar (K.sa)

Quando: 16 de julho, das 19h às 23h (reservas com chegada às 19h, 19h30 ou 20h)

Onde: Arp Bar – Rua Francisco Otaviano, 177, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ)

Preço: R$ 289 por pessoa (taxa de serviço de 13% inclusa e bebidas à parte)

Informações: @arpbar



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