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prêmio Arvo, de Pedro Godoy, é único pernambucano na disputa do prêmio Melhores da Gastronomia Restaurante concorre com Boia, Manga, Origem e Amado como Melhor do Nordeste

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Está marcada para o próximo dia 9 de junho, a partir das 19h, no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, a cerimônia de entrega da edição de 2026 do prêmio Melhores do Ano da Gastronomia Prazeres da Mesa, promovida pela revista especializada de mesmo nome.



A cerimônia de divulgação dos vencedores será transmitida ao vivo pelo Instagram da Prazeres da Mesa e pelo canal da revista no Youtube.

De acordo com a assessoria da premiação, a votação anual contou com um júri de 500 profissionais de todo o Brasil, entre chefs, restaurateurs, jornalistas e especialistas do setor, que apontou os 223 finalistas em 41 categorias.

Depois da 'peneira', a votação foi aberta ao público, que elegeu restaurantes, bares, profissionais, projetos e publicações favoritas. Ao todo, foram 43 mil votos válidos.



Nesta edição, apenas um estabelecimento em Pernambuco aparece como finalista: o Arvo, do chef Pedro Godoy, concorre como Melhor Restaurante do Nordeste, ao lado de quatro casas soteropolitanas - Boia, Origem, Manga e Amado.

Confira alguns os finalistas nas principais categorias eleitas por júri e voto popular:

Restaurante do Ano - Região Nordeste

Amado

ARVO

Boia

Manga

Origem

Restaurante do Ano - Região Centro-Oeste

Casa Baco

Famiglia Bressani

Íz

Tarso

Território Ristorante

Restaurante do Ano - Região Norte

Banzeiro

Caxiri

Celeste

Puba

Remanso do Peixe

Restaurante do Ano - Região Sudeste

Cepa

Evvai

Lasai

Nelita

Tuju

Restaurante do Ano - Região Sul

Benjamin Osteria Moderna

Bonomi

Capincho

Catherine Gramado

Valle Rustico

Banqueteiro(a) do Ano

Charlô Whately / Buffet Charlô

Ivan Santinho / La Cura

Morena Leite / Buffet Capim Santo

Rappanui (Margareth Rocha e Ricardo Pires)

Viko Tangoda / Buffet Viko Gastronomia

Wanderson Medeiros / W Gourmet

Brigada de Ouro

Evvai

Fasano

Mocotó

Tartuferia San Paolo

Tuju

Livro do Ano

Chefs Brasileiros – Geovane Carneiro

Diário da Hospitalidade - Rodrigo Malfitani

Eu Pagaria por Esse Doce - Lucas Corazza

Floresta na Boca - Bel Coelho

Receitas com Memória - Telma da Babilônia

Receitas da Minha Cozinha para a Sua Casa - Marília Zylbersztajn

Melhor Restaurante Asiático

Aiô

Kazuo

Ping Yang

Kotori

Kuromoon

Melhor Restaurante Brasileiro

A Baianeira

Dalva e Dito

Jiquitaia

Banzeiro

Tordesilhas

Melhor Restaurante Francês

Bistrot de Paris

ICI Bistro

La Casserole

Le Jazz

Les Présidents

Melhor Restaurante Italiano

1929 Trattoria Moderna

Fame

Nelita

Picchi

Shihoma Pasta Fresca

Melhor Restaurante Japonês

Aizomê

Jun Sakamoto

Murakami

Oizumi

Shin-Zushi

Sushi Vaz

Melhor Restaurante Latino-Americano

Ama.zo

Barú Marisquería

La Peruana

Los dos Cantina

Metzi

Melhor Restaurante de Cozinha Nordestina

Cuscuz da Irina

Dona Mariquita

Jesuíno Brilhante

Mocotó

Origem



Melhor Restaurante Trattoria/Cantina/Osteria

Babbo Osteria

Bráz Trattoria

Famiglia Mancini

Jardim de Napoli

MoMa

Tappo Trattoria

Melhor Bom e Barato

Broca

Frangrill

Mapu Baos e Comidinhas

Mocotó

Z Deli Restaurante & Delicatessen

Melhor Café da Manhã

A Fornada

Botanikafé

Empório Jardim

Fabrique

Futuro Refeitório

Le Blé Casa de Pães

Palácio Tangará

Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar

Amadeus

Barú Marisquería

Cais

Madê

Ocyá

Sororoca

Melhor Restaubar

Astor

Bar da Dona Onça

Bodega Pepito

Broca

Nosso

Tan Tan Noodle Bar

Melhor Restaurante de Hotel

Emiliano

Fasano / Hotel Fasano

Gero Rio / Fasano

Skye / Hotel Unique

Tangará Jean-Georges / Palácio Tangará

Taraz / Rosewood São Paulo

Novidade do Ano

Bodega Pepito

Brisa

Casa Rios

Gonza

Lena

Lina

Madame Olympe

Chef Revelação

Bia Limoni

Iago Jacomussi

Jessica Trindade

Mário Santiago

Rhaiza Zanetti

Chef Pâtissier do Ano

Bianca Mirabili / Evvai

Diego Lozano / Levena

Kafe Bassi / Manga

Rafael Protti / Crime Pastry Shop

Saiko Izawa / Rosewood São Paulo

Vivianne Wakuda / Vivianne Wakuda Pâtisserie

Restaurante do Ano

Cepa

Íz

Lasai

Origem

Tuju

Chef do Ano

Fabrício Lemos / Origem

Ian Baiocchi / Íz

Ivan Ralston / Tuju

Rafa Costa e Silva / Lasai

Tássia Magalhães / Nelita



SERVIÇO

Melhores do Ano da Gastronomia Prazeres da Mesa 2026

Onde: Memorial da América Latina - Auditório Simón Bolívar, São Paulo - SP

Quando: 9 de junho, a partir das 19h

Informações: www.prazeresdamesa.com.br/

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