Arvo, de Pedro Godoy, é único pernambucano na disputa do prêmio Melhores da Gastronomia
Restaurante concorre com Boia, Manga, Origem e Amado como Melhor do Nordeste
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Está marcada para o próximo dia 9 de junho, a partir das 19h, no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, a cerimônia de entrega da edição de 2026 do prêmio Melhores do Ano da Gastronomia Prazeres da Mesa, promovida pela revista especializada de mesmo nome.
A cerimônia de divulgação dos vencedores será transmitida ao vivo pelo Instagram da Prazeres da Mesa e pelo canal da revista no Youtube.
De acordo com a assessoria da premiação, a votação anual contou com um júri de 500 profissionais de todo o Brasil, entre chefs, restaurateurs, jornalistas e especialistas do setor, que apontou os 223 finalistas em 41 categorias.
Depois da 'peneira', a votação foi aberta ao público, que elegeu restaurantes, bares, profissionais, projetos e publicações favoritas. Ao todo, foram 43 mil votos válidos.
Nesta edição, apenas um estabelecimento em Pernambuco aparece como finalista: o Arvo, do chef Pedro Godoy, concorre como Melhor Restaurante do Nordeste, ao lado de quatro casas soteropolitanas - Boia, Origem, Manga e Amado.
Confira alguns os finalistas nas principais categorias eleitas por júri e voto popular:
Restaurante do Ano - Região Nordeste
Amado
ARVO
Boia
Manga
Origem
Restaurante do Ano - Região Centro-Oeste
Casa Baco
Famiglia Bressani
Íz
Tarso
Território Ristorante
Restaurante do Ano - Região Norte
Banzeiro
Caxiri
Celeste
Puba
Remanso do Peixe
Restaurante do Ano - Região Sudeste
Cepa
Evvai
Lasai
Nelita
Tuju
Restaurante do Ano - Região Sul
Benjamin Osteria Moderna
Bonomi
Capincho
Catherine Gramado
Valle Rustico
Banqueteiro(a) do Ano
Charlô Whately / Buffet Charlô
Ivan Santinho / La Cura
Morena Leite / Buffet Capim Santo
Rappanui (Margareth Rocha e Ricardo Pires)
Viko Tangoda / Buffet Viko Gastronomia
Wanderson Medeiros / W Gourmet
Brigada de Ouro
Evvai
Fasano
Mocotó
Tartuferia San Paolo
Tuju
Livro do Ano
Chefs Brasileiros – Geovane Carneiro
Diário da Hospitalidade - Rodrigo Malfitani
Eu Pagaria por Esse Doce - Lucas Corazza
Floresta na Boca - Bel Coelho
Receitas com Memória - Telma da Babilônia
Receitas da Minha Cozinha para a Sua Casa - Marília Zylbersztajn
Melhor Restaurante Asiático
Aiô
Kazuo
Ping Yang
Kotori
Kuromoon
Melhor Restaurante Brasileiro
A Baianeira
Dalva e Dito
Jiquitaia
Banzeiro
Tordesilhas
Melhor Restaurante Francês
Bistrot de Paris
ICI Bistro
La Casserole
Le Jazz
Les Présidents
Melhor Restaurante Italiano
1929 Trattoria Moderna
Fame
Nelita
Picchi
Shihoma Pasta Fresca
Melhor Restaurante Japonês
Aizomê
Jun Sakamoto
Murakami
Oizumi
Shin-Zushi
Sushi Vaz
Melhor Restaurante Latino-Americano
Ama.zo
Barú Marisquería
La Peruana
Los dos Cantina
Metzi
Melhor Restaurante de Cozinha Nordestina
Cuscuz da Irina
Dona Mariquita
Jesuíno Brilhante
Mocotó
Origem
Melhor Restaurante Trattoria/Cantina/Osteria
Babbo Osteria
Bráz Trattoria
Famiglia Mancini
Jardim de Napoli
MoMa
Tappo Trattoria
Melhor Bom e Barato
Broca
Frangrill
Mapu Baos e Comidinhas
Mocotó
Z Deli Restaurante & Delicatessen
Melhor Café da Manhã
A Fornada
Botanikafé
Empório Jardim
Fabrique
Futuro Refeitório
Le Blé Casa de Pães
Palácio Tangará
Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar
Amadeus
Barú Marisquería
Cais
Madê
Ocyá
Sororoca
Melhor Restaubar
Astor
Bar da Dona Onça
Bodega Pepito
Broca
Nosso
Tan Tan Noodle Bar
Melhor Restaurante de Hotel
Emiliano
Fasano / Hotel Fasano
Gero Rio / Fasano
Skye / Hotel Unique
Tangará Jean-Georges / Palácio Tangará
Taraz / Rosewood São Paulo
Novidade do Ano
Bodega Pepito
Brisa
Casa Rios
Gonza
Lena
Lina
Madame Olympe
Chef Revelação
Bia Limoni
Iago Jacomussi
Jessica Trindade
Mário Santiago
Rhaiza Zanetti
Chef Pâtissier do Ano
Bianca Mirabili / Evvai
Diego Lozano / Levena
Kafe Bassi / Manga
Rafael Protti / Crime Pastry Shop
Saiko Izawa / Rosewood São Paulo
Vivianne Wakuda / Vivianne Wakuda Pâtisserie
Restaurante do Ano
Cepa
Íz
Lasai
Origem
Tuju
Chef do Ano
Fabrício Lemos / Origem
Ian Baiocchi / Íz
Ivan Ralston / Tuju
Rafa Costa e Silva / Lasai
Tássia Magalhães / Nelita
SERVIÇO
Melhores do Ano da Gastronomia Prazeres da Mesa 2026
Onde: Memorial da América Latina - Auditório Simón Bolívar, São Paulo - SP
Quando: 9 de junho, a partir das 19h
Informações: www.prazeresdamesa.com.br/