Gastronomia Arvo Restaurante lança vinho em parceria com a Cão Perdigueiro, do Sul do Brasil Novidade será apresentada em jantar harmonizado, no Voar Restaurante, nesta quarta-feira (19)

O Arvo Restaurante lança seu vinho com rótulo próprio, feito em colaboração com a Cão Perdigueiro, do Sul do Brasil, nesta quarta-feira (19). A novidade será apresentada em jantar, no Voar Restaurante, em Boa Viagem, com direito à hormonização do vinho com pratos do menu, a partir das 20h.





Este é um vinho branco que resulta da uva Moscato Giallo. Fruto de 14 dias de fermentação com as cascas e seis meses de envelhecimento em barricas de madeira, seguindo processo totalmente natural.

A novidade leva o nome Arvo + Cão Perdigueiro e passa a integrar a carta de vinhos do Grupo AR (Arvo, Voar e Omar). Foi criado para harmonizar com uma diversidade de pratos dos três restaurantes.

No jantar de lançamento, o gaúcho Arlindo Menoncin, criador da Cão Perdigueiro, conduzirá a harmonização ao lado do chef-anfitrião Pedro Godoy.

Por ter características de frescor e acidez equilibrada, a uva Moscato Giallo promete fazer uma combinação marcante com os pratos executados na casa.

Serviço:

Apresentação Arvo + Cão Perdigueiro

Endereço: Voar Restaurante

Endereço: rua Baltazar Pereira, 130 - Boa Viagem, Recife-PE

Instagram: @voarrestaurante | @arvorestaurante

