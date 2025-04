A- A+

CHURRASCADA NO ARVO Chef Pedro Godoy comanda churrascada no Arvo Restaurante Almoço com 'Churrascada de Atum Export' acontece nesta quinta-feira, 1º de maio

O Arvo Restaurante, localizado no Torreão, Zona Oeste do Recife, recebe nesta quinta-feira, 1º de maio, em parceria com a Oceanus, o chef Pedro Godoy para uma 'Churrascada de Atum Export'.



Na ocasião, quem for ao espaço vai conferir de perto o processo do preparo do atum, desde a abertura aos cortes que vão para a brasa.









A técnica é especialidade de Pedro Godoy.

"Neste feriado, vamos aproveitar para mostrar um dos processos mais bonitos e que eu mais curto fazer. Cada peixe é um evento para mim", enaltece o chef, em tom de convite ao público para a churrascada.

Vale ressaltar que no feriado o espaço estará aberto também para o café da manhã.

SERVIÇO

'Churrascada de Atum Export", no Arvo Restaurente, com o chef Pedro Godoy

Quando: Quinta-feira, 1º de maio

Onde: Arvo Restaurante - Rua Djalma Farias, 170, Torreão

Informações: @arvorestaurante



Café da manhã: das 8h às 11h

Almoço: das 11h45 às 16h

Veja também