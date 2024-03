A- A+

celebração Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança celebra 30 anos Em alusão à data, a entidade lança o exclusivo espumante Ricordi 30, em parceria com a Miolo

Próxima segunda-feira, 4 de maio, é dia importante para a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL): a data marca, em 2024, os 30 anos de existência da entidade, reconhecida por unir gastronomia e arte.

Para celebrar a efeméride, a ARBL promoverá um brinde especial: será o lançamento do espumante Ricordi 30 Cuvée Natur, produzido em parceria com a vinícola Miolo, das mais respeitadas do Brasil.

Bebida

O nome "Ricordi” significa "lembranças", o que representa perfeitamente a proposta da Associação: criar momentos memoráveis ao redor da mesa.

O espumante é uma combinação harmoniosa de uvas das variedades Pinot Noir (60%) e Chardonnay (40%), cultivadas na Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos.



A bebida é elaborada seguindo o método tradicional de fermentação na garrafa e envelhecimento por 18 meses, permanecendo Sur Lie Nature, sem adição de licor de expedição, refletindo a qualidade e o padrão de excelência que ambos representam.

A garrafa é projetada com um rótulo elegante e exclusivo, tornando-a uma peça colecionável para os amantes de vinho e gastronomia. No rótulo, uma arte comemorativa destacando o trigésimo aniversário da Associação.



O presidente da ARBL, chef Pedro Hoffmann, destacou a importância desta parceria entre a ARBL e a Miolo:

"Estamos emocionados em celebrar três décadas de história da Associação da Boa Lembrança com um produto tão especial. O espumante Ricordi 30 é uma homenagem aos momentos inesquecíveis que compartilhamos ao longo dos anos, unindo a expertise da Miolo à nossa paixão pela boa mesa".

O rótulo estará disponível nos restaurantes associados a partir de março.



ARBL

Fundada em 1994, a Associação representa atualmente um grupo exclusivo de 86 restaurantes que valorizam a excelência e a qualidade nos serviços, e primam pela boa mesa promovendo a diversidade e riqueza gastronômica. Ao longo dos anos, mais de 2 milhões de cerâmicas foram produzidas e cada uma delas conta uma história única. Nessa experiência, os clientes apreciam uma refeição incrível e levam para casa uma lembrança inesquecível: uma cerâmica pintada à mão, com um design personalizado alusivo à receita de cada prato.

