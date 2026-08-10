Atlântico 212, no bairro de Pinheiros, amplia menu com novas opções na brasa; confira
Bar ocupa uma charmosa esquina na capital paulistana e tem gastrô assinada pelo chef Stefan Weitbrecht
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Instalado numa charmosa esquina no badalado bairro de Pinheiros, na capital paulistana, o bar Atlântico 212, da dupla Victor Collor e Stefan Weitbrecht, amplia o repertório da sua brasa - a protagonista na cozinha da casa - para além dos frutos do mar.
Chef de cozinha também do restaurante Cozinha 212, Stefan agora leva para a grelha proteínas da terra, que escancara de forma inconteste que o espaço incorporou a essência de um braseiro, com fraldinha, bife ancho, short rib, assado de tira e prime rib de porco da raça duroc.
Os cortes podem ser guarnecidos por molhos à escolha, entre poivre, vinagrete, bernaise e chimichurri, enquanto a carne, porcionadas de 300 a 350g, ficam entre R$ 96 a R$ 220.
Mais leve, e aproximando o litoral da cidade, a sugestão é ir de peixe inteiro assado, a R$ 180, e o polvo com batatas rústicas e páprica, por R$ 188.
Quem fica
Mas, de acordo com os sócios, não é porque a grelha ganhou mais protagonismo que os destaques do menu de fundação serão deixados de lado.
Stefan garante que o crudo de peixe com caju e ponzu (R$ 68), a lula à dorê (R$ 74) e o pastel de polvo & porco (R$ 36) continuam, assim como as ostras frescas.
Os novatos
Da leva de novidades, se destacam o tomate com stracciatella (R$ 36), o espeto de coração de galinha com molho de hortelã (R$ 38), a porção de linguiça de porco duroc com limão e cebolas assadas (R$ 46); e o pão de alho feito com massa amanteigada de brioche (R$ 24).
As guarnições disponíveis para escoltar os braseados puxam pelo clássico: arroz biro biro (R$ 54), farofa com ovo (R$ 38), creme de mandioquinha - servido com tutano e demi glace (R$ 48) e a batata rústica com páprica (R$ 36).
Além de saladas e vegetais na brasa - o chef sugere pedir o brócolis com molho de tamarindo (R$ 48).
Para os fãs de sanduíche, agora podem contar com a versão de filé de carne com queijo no brioche (R$ 58) duelando com o fillet o fish, carro-chefe na casa (R$ 56), feito com filé de peixe inteiro e ovas de salmão.
A coquetelaria do Atlântico 212 também passou por ajustes e agora é assinada por Vera El Id, que indica algumas das novas criações: Don Pickle (R$ 56), com tequila Don Julio, vermute seco, picles e orange angostura, o floral Dry Exsicata (R$ 48), com gin Roku, vermute seco infusionado com folhas de tangerina e luxardo maraschino, e a caipirinha caiçara (R$ 32), que leva folha de mexerica e limoeiro.
SERVIÇO
Atlântico 212
Onde: Rua dos Pinheiros, 70, Pinheiros, São Paulo
Informações: @atlantico212_