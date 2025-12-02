A- A+

enlatados Atum e sardinha enlatados são opções nutritivas para o dia a dia, explica nutricionista Além de praticidade, pescados em lata fornecem nutrientes essenciais ao organismo

Leia também

• Como congelar alimentos corretamente? Nutricionista dá dicas; confira

• Aprenda a fazer uma maionese quente, preparada no forno; confira passo a passo

Atravessando todas as tendências nutricionais, uma possibilidade não muda - a inserção de sardinha e atum enlatados pode ser opção em uma alimentação equilibrada, de acordo com muitos profissionais da área.

De acordo com a nutricionista Aline David, há uma série de bons motivos para consumir os pescados em lata, de forma saudável.

"Muitas pessoas ainda associam enlatados a alimentos processados e pouco saudáveis, mas no caso do atum e da sardinha, estamos falando de produtos minimamente processados e com alto valor nutricional. Eles são aliados poderosos para uma alimentação equilibrada, oferecendo vitaminas, minerais e proteínas essenciais", comenta Aline David, que é profissional parceira da Gomes da Costa.

A nutricionista lista sete motivos principais para estimular o consumo de atum e sardinha enlatados, no dia a dia, confira:

Ômega-3

Atum e sardinha são campeões em ômega-3, ácidos graxos que contribuem para a saúde cardiovascular, cerebral e possuem potente ação anti-inflamatória. Fundamentais para o bom funcionamento do corpo.

Fonte de proteína de alto valor biológico

Essenciais para a construção e reparação muscular, além de promoverem saciedade prolongada, auxiliando no controle do peso e na manutenção de uma dieta equilibrada.

Nutrientes importantes em abundância

A sardinha, em especial, é uma excelente fonte de cálcio, vitamina D e B12, fundamentais para a saúde óssea, imunidade e sistema nervoso. O atum também oferece vitaminas do complexo B e minerais como selênio.

Praticidade que transforma a rotina

Prontos para consumir, os pescados enlatados são alimentos versáteis que acompanham desde refeições em casa até almoços no escritório, viagens ou lanches rápidos entre compromissos.

Versatilidade nos preparos

De saladas frescas e sanduíches a recheios de tortas, patês, molhos para massas e até mesmo pratos quentes, atum e sardinha se adaptam a inúmeras receitas, adicionando sabor único.

Custo-benefício

Oferecem uma opção saudável e nutritiva a um preço acessível.



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também