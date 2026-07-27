Ouro
Azeite brasileiro ganha reconhecimento em premiação internacional
Produto nacional desbancou 786 azeites produzidos em 33 países que concorriam ao título
Produzido na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, o Azeite Carcará Blend foi eleito o melhor azeite extra virgem da América do Sul, segundo premiação do EVO IOOC Italy, um dos concursos mais importantes do segmento no mundo.
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O item brasileiro recebeu o Special Award 'Raúl C. Castellani - Best of South America, desbancando 786 azeites produzidos em 33 países
O produto brasileito é fabricado na Fazenda Cruzziléia, na divisa entre Cruzília e Aiuruoca, no Sul de Minas Gerais, figurando entre os cinco melhores blends do Hemisfério Sul.
Além disso, o Brasil participou da competição com outras 138 amostras. Ao todo, então, conquistou 98 medalhas de ouro e 29 de prata.